Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусомПо словам главы пресс-службы Кремля, он не встречался лично с президентом Владимиром Путиным больше месяца.
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков / Reuters Archive
12 мая 2020 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией и в данное время находится в больнице, передает агентство ТАСС.

Песков также сообщил, что лично с главой государства Владимиром Путиным не контактировал больше месяца.

Песков - не первый представитель высшей российской власти, заразившийся коронавирусом. Ранее заболевание было обнаружено у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Министерства строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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