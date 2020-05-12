Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией и в данное время находится в больнице, передает агентство ТАСС.

Песков также сообщил, что лично с главой государства Владимиром Путиным не контактировал больше месяца.

Песков - не первый представитель высшей российской власти, заразившийся коронавирусом. Ранее заболевание было обнаружено у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Министерства строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.