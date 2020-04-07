Люди в один момент оказались заперты, казалось бы, в самом безопасном месте – собственных домах, но карантинные меры вызвали неожиданный побочный эффект. Самоизоляция спровоцировала вспышки домашнего насилия по всему миру – от Китая до Бразилии. Женщины страдают не только от угрозы эпидемии, но и от тех, кто, наоборот, должен их защищать.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на днях записал обращение, в котором заявил о существенном росте случаев домашнего насилия во время карантина.

«Насилие не ограничивается полем боя. Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимы для преодоления COVID-19. Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению. В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», - сказал он.

Гутерреш добавил, что в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось. Поэтому он призвал правительства всех стран внести в национальные планы борьбы с COVID-19 предотвращение насилия против женщин и возмещение причиненного им вреда.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер также сообщил, что за две недели режима самоизоляции в стране на 30% увеличилось число случаев жестокого обращения в семье. И это при том, что Франция и без того является страной с одним из самых высоких показателей уровня домашнего насилия в Европе. Здесь жертвами каждый год становятся более 200 000 женщин.

Правозащитные организации в Италии, которая остается эпицентром эпидемии коронавируса на европейском континенте, тоже бьют тревогу. Они сильно обеспокоены тем фактом, что из-за карантина женщины часто не имеют возможности оставаться одни, чтобы позвонить в полицию в экстренной ситуации. Организация Telefono Rosa, имеющая крупнейшую в Италии телефонную линию по вопросам домашнего насилия, зафиксировала снижение количества получаемых сообщений о случаях насилия в семье на 55%. В связи с этим было решено уделить особое внимание помощи в режиме онлайн.

В ничуть не меньше пострадавшей от коронавируса Испании примерно такая же ситуация. Здесь правительством была запущена горячая линия для жертв домашнего насилия. Однако, в отличие от Италии за последние две недели число обращений не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось на 12,5%.

19 марта была зафиксирована первая официальная жертва карантина: в Валенсии муж убил жену прямо на глазах у детей. Для пресечения таких инцидентов власти страны ужесточили наказание не только за убийства, но и за другие проявления агрессивного поведения в семьях.

В условиях изоляции, безусловно, возможности оказывать помощь жертвам домашнего насилия снижаются. В связи с тем, что покидать дома разрешается только при необходимости купить продукты или лекарства, например, на испанских Канарских островах сотрудникам местных были даны инструкции сообщать в полицию о покупательницах, интересующихся «Масками 19». Это своеобразное кодовое слово, по которому фармацевты могут понять, что женщине нужна срочная помощь. Сейчас этот код активно используется и в других регионах Испании.

В Китае, к примеру, проблема роста насилия в условиях карантина стала очевидна еще на пике эпидемии. В провинции Хубэй число случаев рукоприкладства в семье увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обращения на горячую линию жертв семейного насилия удвоились. По словам основателя некоммерческой организации по борьбе с насилием Ван Фея, такую статистику можно объяснить двумя факторами - с общей напряженностью в обществе, вызванной затянувшейся самоизоляцией, и финансовыми трудностями, с которыми столкнулись люди.

Ситуация с домашним насилием обострилась и в Бразилии. «Количество обращений увеличилось на 40-50%, и это при том, что и раньше цифры были очень высокие», - сообщила в интервью центральному местному телеканалу Globo судья из Рио-де-Жанейро Адриана Мелло, которая специализируется на подобных вопросах.

В соседней Аргентине режим вынужденной самоизоляции, который был объявлен 20 марта и должен завершиться 13 апреля, тоже может оказаться тяжелым испытанием для многих семей. Согласно статистическим данным, опубликованным организацией Observatorio Ahora Que Si Nos Ven («Обсерватория «Теперь, Когда Они Нас Видят»), в 2020 году в стране от рук агрессивных партнеров погибли 86 женщин. В марте каждые 29 часов была убита одна женщина, и в общей сумме это 24 случая убийства, сообщает «Аль-Джазира», ссылаясь на местные источники.

В Великобритании основатель британской организации Counting Dead Women Карен Ингала Смит заявила, что в стране за последние две недели в домашних условиях были убиты восемь женщин, расследуются еще четыре убийства, причинами которых также могло стать домашнее насилие. Для сравнения, ранее статистика ограничивалась двумя смертельными случаями в неделю.

В Австралии в связи с аналогичной ситуацией местные власти выделили дополнительные 150 миллионов долларов на развитие программ в рамках национального плана по снижению уровня насилия в отношении женщин и детей. Правительство решило пойти на такие меры в связи с возросшим количеством жалоб на домашнее насилие.

Первые случаи проявления агрессии в семье в условиях самоизоляции уже зафиксированы и в России, но здесь проблема осложняется еще отсутствием соответствующего закона о домашнем насилии. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкиной, в стране также практически отсутствуют кризисные центры. В стране их всего около 15, и многие закрылись на карантин, в то время как в Швеции, к примеру, 200.

В России жалобы поступают не только от женщин, оказавшихся жертвами насилия. В группу риска вошли и пожилые люди: «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», - говорит Пушкина. «Помимо этого, у полицейских сейчас мало времени, чтобы заниматься проблемами жертв семейно-бытового насилия».