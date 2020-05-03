Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы не допустить серьезной нехватки продовольствия, которая нанесет огромный ущерб развивающимся странам.

В то время как человечество борется с глобальной пандемией COVID-19 Организация Объединенных Наций предупреждает о растущей угрозе продовольственной безопасности.

На протяжении всей мировой истории было много продовольственных кризисов. Они часто были результатом региональных событий, таких как политические беспорядки или чрезвычайные погодные условия и стихийные бедствия (наводнения, ураганы, засухи и т. д.). Нынешняя угроза продовольственной безопасности уникальна. Она несет угрозу всем регионам мира и обусловлена многочисленными факторами, связанными с воздействием COVID-19 на мировую экономику.

В условиях этой пандемии обеспечивать людей продуктами и помочь людям выжить будет намного сложнее. Новые потрясения будут наносить ущерб международной экономике и продовольственным системам, которые зависят от того, какие цепочки поставок остаются в эксплуатации.

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО) серьезно обеспокоены. Они боятся, что недоступность продуктов питания в некоторых странах может привести к ограничению экспорта их правительствами. В мире с высокой степенью глобализации это может серьезно нарушить систему поставок продуктов питания. «Поскольку международная торговля имеет важное значение для экономического процветания, здравоохранения и экологической устойчивости, мы должны четко определить переносчиков болезни и определить критические контрольные точки, чтобы торговля продолжалась без ущерба для безопасности. Прекращение торговли, карантин и самое важное – необходимость сократить разведение сельскохозяйственных животных - дорого обходятся нашей пищевой промышленности», - утверждает Джон Р. Клиффорд, бывший главный ветеринарный специалист Соединенных Штатов.

Нестабильность цен на продовольствие демонстрирует хрупкость системы поставок и насколько страны, зависящие от импорта для удовлетворения своих национальных потребностей в продовольствии, уязвимы в условиях воздействия COVID-19 на продовольственную безопасность. Из-за этого вируса к концу 2020 года число людей, не имеющих доступа к достаточному количеству продуктов питания, может превысить 250 миллионов – примерно вдвое больше, чем сейчас.

Без сомнения, страны, которые уже страдают от продовольственного кризиса или с трудом пытаются избежать его, пострадают больше всего. По данным Всемирной сети по борьбе с продовольственными кризисами, в прошлом году около 135 миллионов человек пострадали от «острой нехватки продуктов, когда требовалось срочное питание и наличие источников средств к существованию». 65% людей, которые живут в таких странах, как Афганистан, Демократическая Республика Конго (ДРК), Эфиопия, Гаити, Нигерия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, страдают от острой нехватки продовольствия.

«Проблемы логистики при посадке, сборе урожая и транспортировке продуктов питания в ближайшие месяцы сделают бедные страны уязвимыми, особенно те, которые зависят от импорта», - объяснил Йохан Свиннен, профессор Международного исследовательского института продовольственной политики в своем интервью газете New York Times.

Министры сельского хозяйства стран Большой двадцатки (G20) недавно согласились с тем, что, когда речь идет о международных цепочках поставок продовольствия, на которые полагаются многие люди «в связи с пандемией COVID-19, чрезвычайные меры должны быть целенаправленными, пропорциональными, прозрачными и временными».

Закрытие школ в связи с карантином также является частью этой серьезной проблемы. Из 1,6 миллиарда детей, которые на сегодняшний день не ходят в школу из-за коронавируса, более трети миллиарда не получают продуктов питания, имеющих жизненно важное значение для их иммунной системы.

Влияниевооруженныхконфликтов

Страны, пострадавшие от войны, особо уязвимы, потому что и так страдают от продовольственного кризиса и недоедания. Исходя из этого, крайне важно приостановить вооруженные конфликты. Организация Объединенных Наций призвала все воюющие страны прекратить военные действия, чтобы помочь миру справиться с вирусом COVID-19. Однако во многих горячих точках боевые действия продолжаются.

Гражданская война в Ливии между армией генерала Халифа Хафтара и признанным ООН правительством в Триполи продолжилась после того, как Хафтар в одностороннем порядке объявил о прекращении действия мирного соглашения. Авиаудары американских военных в Сомали не прекратились. Многосторонний сирийский конфликт продолжается, в основном из-за насилия между различными группами в северной части страны.

Пока не будет мира в зонах конфликтов, международные организации не смогут получить доступ к нуждающимся людям – заложникам охваченных войной стран.

Избежаниеголода

До сих пор ущерб, нанесенный вирусом COVID-19 экономике, не привел ни к какому широкомасштабному голоду или недоеданию. Но пандемия коронавируса может способствовать крупной продовольственной катастрофе. Риск возрастет, если международное сообщество не предпримет подготовительные меры, которые обеспечат уязвимые слои населения достаточным количеством продовольствия для выживания.

В 2007-2008 году мир стал свидетелем проблем продовольственной безопасности, которые дестабилизировали уязвимые государства и усугубили политическую напряженность. Возможно, что в связи с кризисом коронавируса похожая ситуация ждет нас и сегодня. Всем государствам следует серьезно отнестись к этой угрозе и предпринять превентивные (а не ответные) шаги.

В то время как Африка находится под угрозой голода, в интересах всего мира, чтобы также пандемия коронавируса не вызвала где-либо широкомасштабный голод. В странах, в которых продовольственные кризисы приводят к хаосу, нестабильность неизбежна. Она выйдет за рамки национальных границ, что лишь подчеркивает, сколько жизней находится сейчас с точки зрения международной безопасности под угрозой.

Со времен Второй мировой войны эта пандемия нанесла величайший ущерб глобальной продовольственной системе. На данный момент, международная солидарность имеет решающее значение. Однако сохраняющиеся разногласия между геополитическими соперниками не позволяют противостоять угрозам, которые COVID-19 представляет для продовольственной безопасности. Чтобы предотвратить катастрофические продовольственные кризисы, особенно в бедных и пострадавших от войны уголках мира, все страны должны координировать свои действия и обеспечить функционирование торговых потоков. Если не смягчить воздействие COVID-19 на цепочки поставок во всем мире, нехватка продовольствия может привести к голоду десятки миллионов стесненных в средствах людей.