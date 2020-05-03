Сионистское подполье известно тем, что в 1980-х годах его участники пытались взорвать мечеть Купол Скалы. Она расположена в Харам Аш-Шарифе в Иерусалиме. Этот религиозный комплекс считается одним из самых святых мест для мусульман по всему миру.

Это еврейское подполье признано Израилем террористическим. Некоторые его члены обвинялись в нападении на палестинских студентов и покушении на мэров-палестинцев в середине 1980-х годов.

Террористическая группа получила поддержку со стороны поселенческого движения и ультраортодоксальных еврейских религиозных общин. Несмотря на расхожее мнение о ее распаде, она не перестала существовать.

Новая версия еврейского подполья признана ответственной за убийство Ицхак Рабина. Как премьер-министр Израиля он подписал мирные соглашения в Осло с палестинским руководством в 1995 году.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддерживает незаконные поселения и аннексию Западного берега. При его жестком режиме склонное к насилию движение, по-видимому, снова подпитывается. Оно по-прежнему ставит целью изменить предполагаемый светский характер государства на религиозный.

«Они больше не дикие сорняки. Называя их так, израильская общественность допустила ошибку», - говорит Карми Гиллон, бывший руководитель израильской службы внутренней разведки Шин-Бет. Он считает, что будущее страны находится в опасности.

«Они не сорняки. Когда было раскрыто Еврейское подполье [после ряда антипалестинских атак в 1980-х годах], количество поселенцев составляло 12 000. Сейчас их 500 000. Они процветают на четко определенной и пользующейся популярностью идеологической почве», - сказал Гиллон в своем интервью израильской газете Haaretz.

Подполье, в котором доминировали ультраортодоксальные еврейские религиозные общины, хотело утвердить иудейский закон как официальную идеологию Израиля. Эта группа оказывала огромное влияние на правые политические партии. Поэтому она долгое время была проблемой для политической системы Израиля.

Гиллон думает, что Нетаньяху, премьер-министр с большим стажем, вместе с другими израильскими политиками молча позволили еврейскому подполью развиваться дальше, считая, что группа служит их политической стратегии.

Жестокий мессия

Бывший руководитель службы разведки недавно написал художественно-политическую книгу «Жестокий мессия». В ней он описал новые нападения на священные христианские и мусульманские места в Палестине еврейским подпольем.

К тому же он представил ситуации, когда нелегальная группа может преследовать не только другие религиозные общины, но и даже евреев, включая реформистов, выступающих против господства религиозного права, и представителей Кнессета, израильских парламентариев.

Несмотря на то, что книга относится к художественной литературе, автор считает, что в любом политическом сценарии такие атаки вполне возможны, если Израиль уйдет с Западного берега. Одной из причин может послужить пресловутая «сделка века». Этот недавний план американского президента Дональда Трампа создает благоприятные условия для сионистского государства.

Еврейское подполье и религиозные фанатики отвергают любые уступки, считая всю Палестину частью своей предполагаемой данной Богом земли.

«Именно это и подтолкнет правую мессианскую идеологию на действие - на создание хаоса посредством атаки нового подполья», - тревожно заявил Гиллон.

По его словам, радикальный религиозный путь уже облегчен последовательно сменяющимися израильскими правительствами.

«Я помню газетные заголовки и фотографии – от милосердного взгляда [в то время занимавшего пост министра обороны] Шимона Переса на поселенцев в Себастии и [лидера поселенцев] раввина Левингера до полной лести, которую каждое израильское правительство проявляло к раввинам религиозного сионистского движения и ультраортодоксальным законникам», - вспоминал Гиллон.

Моше Левингер был одним из главных основателей Гуш Эмуним - поселенческого движения, которое сыграло важную роль в формировании еврейского подполья в начале 1980-х.

Будущее Израиля: «Плохое или очень плохое»

«Потому что все политики боролись за выживание слишком долго - начиная с [бывшего премьер-министра левого фланга] Эхуда Барака, возможно, за исключением [бывшего премьер-министра правого фланга] Ариэля Шарона, который отличается политической смелостью – оба сценария возможны», - сказал Гиллон.

«Плохие или очень плохие», - оценил Гиллон политические перспективы Израиля.

Религиозный фанатик Игаль Амир убил Рабина в ноябре 1995 года. Гиллон, возглавлявший Шин Бет, был обеспокоен тогда тем, что Министерство юстиции Израиля не провело никаких расследований в отношении религиозных фанатиков несмотря на их активность.

«Ни один генеральный прокурор не позволил провести расследование в отношении радикальных раввинов и осудить их за непосредственную угрозу, отраженную в их заявлениях и в кругу восхищенных учеников. В этом мы тоже допустили ошибку», - сказал Гиллон.

Многие считают, что радикальные раввины стояли за нападениями еврейского подполья в 1980-х и, соответственно, в 1990-х годах.

Другой бывший сотрудник службы безопасности высшего уровня Эфраим Халеви является одним из них. Он возглавлял Моссад, службу внешней разведки страны в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

«Я не сомневаюсь, что галахические [религиозно-правовая] структуры оправдали [убийцу Рабина] Игаль Амира. И я сомневаюсь, что он сам, без посторонней помощи, смог убить премьер-министра», - сказал Галеви в своем интервью в 2016 году.

Но могло быть и хуже, поскольку некоторые израильские активисты, включая жену Амира, учредили партию Справедливый суд. Ее единственная цель - добиться освобождения убийцы Рабина.

Генеральный прокурор Израиля, который не проводит тщательного расследования деятельности Еврейского подполья и религиозных фанатиков, объявил, что партия может выдвигать кандидатов на недавних мартовских выборах и отклонил требование Партии труда (Авода) о запрете. Тем самым он разозлил Гиллона.

«Я не хочу здесь находиться, когда Амир выйдет из тюрьмы, а так или иначе он выйдет, даже несмотря на то, что его приговорили к пожизненному заключению», - предсказывал Галеви, бывший начальник Моссада, в 2016 году.