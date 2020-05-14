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ЕБРР прогнозирует падение экономики России на 4,5%
Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики России двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. Между тем, в 2021 году, по мнению экспертов, ожидается рост ВВП на 4%.
ЕБРР прогнозирует падение экономики России на 4,5%
ЕБРР прогнозирует падение экономики России на 4,5% / Others
14 мая 2020 г.

ВВП России по итогам 2020 года сократится на 4,5% из-за пандемии COVID-19 и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.

Об этом говорится в опубликованном в среду прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2021 году, по мнению аналитиков, экономический рост возобновится и составит 4%.

ЕБРР на 6,2 процентных пункта ухудшил свой прогноз по темпам роста российской экономики в 2020 году. В предыдущем прогнозе, вышедшем в ноябре 2019 года, банк предполагал, что ВВП России вырастет на 1,7%.

Эксперты также заметили, что Центробанк РФ во время падения цены на нефть, приведшему к значительному обесцениванию рубля, продолжил цикл снижения ставок. По его оценкам, инфляционное воздействие от обесценивания будет перевешиваться дефляционным воздействием замедления активности, вызванного коронавирусом.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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