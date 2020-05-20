Коронавирус сильно повлиял на жизнь людей и многое изменил: от режима питания до школьных занятий. Это активно меняет культуру труда по всему миру.

Меры социального дистанцирования, которые были приняты повсеместно с целью сокращения числа погибших и распространения заболевания, заставили людей обратиться к технологиям. Amazon, Google, Uber и несколько компаний, производящих смартфоны, предлагают тут много возможностей.

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, и его компания Amazon, похоже, неплохо заработали. В условиях пандемии его прибыль составила 74,5 млрд. долларов в первом квартале 2020 года. Компания заработала на 26 процентов больше, чем за тот же период в 2019 году.

Вирус также сильно повлиял на интернет-магазины и службы доставки еды. По данным Edison Trends, компании, занимающейся исследованиями цифровой торговли, продажи продуктов онлайн выросли почти на 90%. Доставки продуктов питания выросли более чем на 50% за небольшой срок – с начала марта до середины апреля.

Хорошая прибыль за счет работников

Судя по всему, высокие технологии достигают успеха за счет своих в основном низкооплачиваемых и менее ценимых сотрудников, независимо от того, работают они на складах Amazon или курьерами, продолжающими кормить людей по всему миру.

«Технологические компании долгое время жили за счет дешевой рабочей силы других людей - будь то водитель Uber, курьер или работник на складе Amazon. Эта ситуация приобретает острый характер», - сказала Кара Свишер, опытный журналист-аналитик в области технологий, в своем интервью New York Times.

«Эти работники заслуживают зарплату получше и больше привилегий. Но это дорого для тех, кто хочет сохранить свое богатство, и для потребителей, которым нравится низкая цена», - говорит Свишер.

Недавняя смерть сотрудника Amazon, которая увеличила число погибших COVID-19 до семи, подтвердила аргумент Свишер. Сообщается, что сотни работников компании, которые трудятся в ужасных условиях, заразились вирусом.

«Когда закончится пандемия, нам следует опасаться технологий как никогда», - предупреждает Свишер в одной из своих статей, ссылаясь на растущую мощь Big Tech в мире бушующей пандемии.

Она не единственная, кто критикует технологические компании.

«Намного более высокотехнологичнее, чем все, что мы когда-либо видели в ходе прошлых катастроф, будущее, которое спешит к осуществлению. В то время как трупов становится все больше, наши недели физической изоляции рассматриваются не как тяжелая необходимость спасения жизней, а как живая лаборатория непрекращающегося - очень прибыльного - бесконтактного будущего», - пишет Наоми Кляйн, политический аналитик и общественный деятель, которая также является автором книг «Доктрина шока», «Нет логотипу, и не недостаточно говорить нет».

Ось Силиконовая долина - Вашингтон

Кляйн считает, что крупные высокотехнологичные компании, такие как Google, Microsoft, Facebook и другие, которых давно обвиняют в нарушении конфиденциальности и безопасности своих пользователей, в связи с чем требуется дополнительный контроль и повышение их ответственности за свою деятельность, хотят воспользоваться пандемией, чтобы увеличить влияние на своих пользователей и правительство США.

По ее словам, интенсивные лоббистские усилия таких людей, как Эрик Шмидт, влиятельный американский бизнесмен и бывший генеральный директор Google, который также является руководителем нового консультативного совета по оборонным инновациям в Министерстве обороны США, подтверждают ее точку зрения. Шмидт утверждает, что технические гиганты хотят напрямую работать с Вашингтоном и получить контроль над личными данными людей.

«Такие компании, как Amazon, знают, как эффективно снабжать и распределять. Они должны будут предоставлять услуги и консультировать правительственных чиновников в случае нехватки вычислительных систем и опыта», - написал Шмидт в статье для Wall Street Journal.

Но Шмидт - всего лишь один из голосов технологических гигантов. Вся мощь этих компаний сконцентрирована во всемирно известной Силиконовой долине.

«В основе этого подхода лежит идея вовлечения правительства в небольшую группу гигантов Силиконовой долины, объединяя государственные школы, больницы, кабинеты врачей, полицию и военных, которые передают (по высокой цене) многие из свои основных функций частным технологическим компаниям», -писала Кляйн.

Кляйн особенно отсылает к Силиконовой долине – мировому центру высокотехнологичных компаний. Она утверждает, что они хотят использовать нынешнюю пандемию как возможность показать Вашингтону, что в них нуждаются больше всего, и, следовательно, они заслуживают финансовую помощь для таких проектов, как искусственный интеллект.

«Это будущее, которое будет держаться на искусственном интеллекте, но на самом деле им будут управлять десятки миллионов анонимных работников, спрятанных на складах, в центрах обработки данных, фабриках по модерированию, потогонных предприятиях, в литиевых шахтах, на сельскохозяйственных фермах, мясоперерабатывающих предприятиях и в тюрьмах, где они беззащитны перед болезью и жесткой эксплуатацией», - утверждает Кляйн.

«Это будущее, - продолжает она, - в котором каждый наш шаг, каждое наше слово, все отношения отслеживаются, находятся под контролем, где можно добыть данные благодаря беспрецедентному сотрудничеству правительства и технических гигантов».

Несмотря на резкую критику Кляйн, которая обвиняет высокие технологии в грехе «постоянного вторжения во все аспекты жизни общества», другие по-прежнему считают, что инновационное предпринимательство Силиконовой долины приносит пользу миллионам людей долгие годы, включая наши дни в период пандемии.

В рамках совместной предпринимательской деятельности Apple и Google недавно объявили, что разрабатывают приложение, которое может помочь пользователям отслеживать потенциальных носителей коронавируса.

«Хотите называйте это орвеллизмом, но широкое внедрение такой технологии может более безопасным способом облегчить самоизоляцию, перезапустить ослабевшую экономику и спасти как бизнес, так и жизни», - говорится в отчете газеты Wall Street Journal, посвященном приложению по отслеживанию носителей вируса.