ПОЛИТИКА
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Иранский политик призвал режим Асада вернуть $30 млрд
Член парламента Хашметуллах Фелахетпише отметил, что на поддержку режима Асада были потрачены большие средства, принадлежащие народу, и их следует вернуть
Иранский политик призвал режим Асада вернуть $30 млрд
Иранский политик призвал режим Асада вернуть $30 млрд / Others
21 мая 2020 г.

Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хашметуллах Фелахетпише заявил о том, что Тегеран предоставил режиму Асада около 30 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи и руководству Дамаска следует вернуть эти деньги назад.

Хашметуллах Фелахетпише в своем заявлении для иранского интернет-сайта Etemadonline отметил, что Иран в январе по ошибке сбил украинский самолет. Ситуация вокруг данного инцидента подорвала доверие народа к некоторым полномочным лицам.

«Страна нуждается в восстановлении доверия. Мы должны вновь завоевать доверие народа», - заявил он.

Фелахетпише также отметил, что Иран потратил большие средства на поддержку режима Асада. «Мы дали Асаду от 20 до 30 миллиардов долларов. Мы должны вернуть эти деньги. Средства, принадлежащие народу, были потрачены на эту страну».

Фелахетпише, ранее возглавлявший Комиссию по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, ранее выступил с аналогичным заявлением о том, что режим Башара Асада должен иранскому народу и этот долг следует выплатить.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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