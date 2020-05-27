Клиенты российских банков четвертый месяц подряд продолжают снимать свои средства с депозитов.

С начала 2020 года россияне сняли со счетов почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. Со счетов вывели 8,3 миллиарда долларов, тогда как за прошлый год было накоплено 8,6 миллиарда, передает "Лента.Ру".

Наибольший отток средств произошел в марте, когда россияне сняли со счетов 5 миллиардов долларов. Исход валютных депозитов из банков наблюдался на фоне обвала рубля и падения финансовых рынков.

Глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин ранее сообщал, что выведение валюты с депозитов связано с их низкой доходностью, а также слухами об изъятии вкладов государством.