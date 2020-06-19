Что это за фрукт, и с чем его едят?

Начнем с того, что аспирин – это не фрукт и не овощ, но потомок растительного препарата – экстракта коры ивы. Нет-нет, не торопитесь срубать иву, ведь сам по себе этот экстракт очень токсичный. Ученым потребовалось время для того, чтобы выделить основное вещество (т.н. салицин), изучить его свойства, обезвредить токсичность. И лишь 70 лет спустя была синтезирована относительно безопасная ацетилсалициловая кислота. Это и есть наш родненький аспирин.

Ацетилсалициловая кислота - именно так звучит международное название аспирина - это препарат группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), его основные эффекты:

- противовоспалительный - анальгезирующий - жаропонижающий - антиагрегантный

Аспирин является старейшим и наиболее широко используемым препаратом. Он хорошо изучен, входит в список важнейших лекарственных лекарств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также в перечень жизненно необходимых лекарственных средств Российской Федерации. Еще в 1950 г. аспирин даже был включен в книгу рекордов Гиннеса как самое продаваемое обезболивающее.

Действительно, аспирин помогает при высокой температуре, головной и зубной боли, тромбозах, в качестве профилактики инфарктов и даже при коронавирусе! Настолько уникальный и удивительный препарат!

Но подождите! Что-то здесь не так. Давайте разберемся.

Миф 1: Аспирин помогает при коронавирусе

Во Всемирной паутине распространяется утверждение (даже снято видео на данную тему) примерно такого плана (выдержки):

- «Коронавирус — это не вирус, а бактерия, усиленная электромагнитным излучением 5G…» .

- «... Они вскрыли тело, руки, ноги и другие части тела и поняли, что в венах были расширенная и свернутая кровь, все вены и артерии заполнены тромбами, препятствующими нормальному течению крови, переносящую кислород ко всем органам, главным образом в мозг, сердце и легкие, и пациент в конечном итоге умирает».

- «Мы знаем, что все правительства мира обязаны исполнять рекомендации ВОЗ, но Италия нарушила норму... Теперь ВОЗ... будут предъявляться иски по всему миру - за сокрытие стольких смертей и крах экономик многих стран мира... И всем станет понятно, почему издан приказ немедленно хоронить тела без вскрытия... и пометить их как сильно загрязняющие…».

Разберем по пунктам, что же здесь не так.

Во-первых, SARS-CoV-2 – коронавирус, т.е. вирус, а не бактерия. Это доказано сотнями исследований по всему миру и не подвергается сомнению. Естественно, что вышки 5G здесь тоже ни при чем.

Во-вторых, ВОЗ – это рекомендательный орган, т.е. то, что предписывает ВОЗ – это рекомендации, а не обязательное к выполнению. Каждая страна сама решает, следовать им или нет.

Соответственно, даже, если ВОЗ рекомендует не делать вскрытие трупов, то решение все равно остается за самим государством. Однако надо помнить, что это большой риск и что описаны случаи заражения от умершего больного. Поэтому важно оценивать соотношение польза-риск в этом вопросе, а не искать во всем теории заговора.

Кстати, запрет на вскрытие дало само Министерство здравоохранения Италии. Правда, потом оно разрешило вскрытия при крайней необходимости и максимальном соблюдении условий безопасности. Спрашивается, причем здесь тогда ВОЗ?

В-третьих, действительно ли коронавирус вызывает тромбозы, а не пневмонию? Верно, но не совсем. Основная мишень коронавируса – это легочная ткань, а основное последствие – это вирусная пневмония. Однако есть любопытный факт: COVID-19 может вызвать синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), другими словами, - это множество тромбов по всему организму. И это, на самом деле, не новость для врачей. Давно уже в стандарты оказания помощи включены антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови на уровне белков). В-четвертых, и это главный вопрос: нужен ли аспирин против коронавируса? Мы уже писали, что при коронавирусе может развиться ДВС-синдром. Однако аспирин, будучи антиагрегантом, не устранит корень этой проблемы. Он лишь снимет одно из последствий ДВС – предотвратит склеивание тромбоцитов, однако причина тромбозов лежит гораздо глубже. При коронавирусной инфекции

происходит каскад реакций

, начиная от повреждения стенки сосудов и заканчивая нарушениями в работе факторов свертывания крови. С этими сбоями аспирин не справится.

Миф 2: Я читал о каком-то опасном заболевании у детей, оно связано с COVID-19. И детям с коронавирусом нужно обязательно принимать аспирин

Это опасное заблуждение. Дело в том, что детям аспирин запрещен, но мало, кто об этом знает. Опасность препарата для детей – это риск развития синдрома Рея (острая печеночная энцефалопатия, белая печеночная болезнь). Прием аспирина увеличивает вероятность возникновения этой болезни в 35 раз!

В этой связи есть интересная гипотеза, почему Распутин пользовался таким огромным влиянием на семью последнего русского царя. Он запретил давать юному цесаревичу Алексею аспирин, которым его усиленно лечили придворные врачи и который при гемофилии смертельно опасен. Мальчику стало легче, и венценосные супруги уверовали в силу и могущество отца Григория.

Однако нельзя не рассказать о таинственной болезни, которая действительно бывает у детей и при ней действительно нужен аспирин - одно из редких исключений для назначения аспирина детям. Речь идет о болезни Кавасаки. Это системный васкулит (т.е. поражаются сосуды по всему организму), который встречается преимущественно у детей младшего возраста. Заболевание достаточно редкое, но на фоне эпидемии коронавируса резко возросло количество Кавасаки-подобных синдромов среди детей.

Интересно отметить, что у части детей с таким синдромом были положительные тесты на коронавирус. Даже у тех, у кого был отрицательный тест на РНК SARS-CoV-2, все же находили в крови антитела к нему. Исследователи предполагают, что новый вирус может быть триггером болезни Кавасаки.

Из этого вытекает, что при подозрении на коронавирус у детей нужно помнить о вероятности развития болезни Кавасаки. Но это совсем не значит, что сразу следует давать аспирин! Эта информация преимущественно для врачей, но не для самостоятельного приема аспирина и других лекарств. Помните, что самолечение может быть опаснее, чем сама болезнь!

Миф 3: Аспирин можно достать без рецепта, у него много хороших свойств, и нет ничего плохого в том, чтобы принимать его для профилактики

Геморрагическая сыпь, жкт-кровотечения, язвы желудка, аспириновая астма, патологии плода, синдром Рея - вот лишь несколько примеров осложнений/побочных эффектов от приема аспирина. Да, этот препарат имеется в свободном доступе в РФ и во многих других странах, однако, кроме преимуществ, нужно знать и о другой стороне медали. Именно поэтому категорически не рекомендуется использовать его без назначения врача. Впрочем, как и другие лекарственные средства.

Берегите свое здоровье, ведь оно в ваших руках.