Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что «глубинное государство» в США использовало свою власть для срыва любых форматов диалога с Москвой.

«Глубинное государство использовало свою власть, чтобы саботировать любой диалог между США и Россией — и уничтожить всех, кто осмелился его поддержать», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его мнению, модель мышления, лежащая в основе Russiagate, повлияла на формирование геополитической повестки и стала одним из факторов, приведших к войне в Украине.

Так он прокомментировал утверждение о том, что Russiagate радикально изменило глобальный порядок, сделав дипломатию с Россией токсичной именно в тот момент, когда она была наиболее необходима.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва по-прежнему рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и восстановление двусторонних отношений, которые оказались в тяжелом состоянии.

Термин «Russiagate» обозначает политический скандал в США, связанный с обвинениями в адрес России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и предполагаемыми контактами команды Дональда Трампа с представителями российских властей. На фоне общественного давления и заявлений американских спецслужб по этому поводу в Вашингтоне началось масштабное расследование.

Специальный прокурор Роберт Мюллер в течение двух лет проводил проверку, в ходе которой подтвердил факт внешнего вмешательства, но не нашел доказательств сговора между окружением Трампа и Москвой.

Тем не менее, само расследование дало старт широкой кампании в американской политике и СМИ, в рамках которой любые контакты с Россией стали рассматриваться как потенциально преступные.