Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди заявил о необходимости немедленного прекращения бойни в Газе и подчеркнул, что Турция будет продолжать отстаивать права палестинского народа, несмотря на давление.

«Людей обрекли на голод, на них сыплются бомбы, и мир предпочитает не замечать этого. Это несовместимо с человечностью», — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что Турция с самого начала войны в Газе держит эту тему в центре как политической, так и дипломатической повестки. По его словам, Анкара не прекращала дипломатические усилия ни на день и на всех уровнях продолжает доносить до партнеров тяжесть гуманитарной ситуации.

Эрдоган сообщил, что в кулуарах саммита НАТО в Гааге провел отдельную встречу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой призвал его вмешаться в ситуацию:

«Я сказал ему: «На ваш счет у нас есть надежда. Именно вы можете повлиять на Биньямина Нетаньяху. Людей убивают в очередях за едой. Чтобы остановить это, вы должны вмешаться». И я увидел с его стороны позитивный настрой».

По словам Эрдогана, число убитых уже достигло 55–60 тыс. человек, и только согласованные шаги международного сообщества могут остановить бойню.

Президент сообщил, что в секторе Газа около 100 тыс. раненых, часть из которых уже доставлены в Турцию для лечения. Он отметил, что прием пострадавших продолжается, и Турция не откажется от этой помощи.

Эрдоган подчеркнул, что с первых дней войны Турция называет действия Израиля в Газе геноцидом и активно участвует в дипломатических инициативах по прекращению огня.

«Мы с самого начала стали одним из государств, возглавивших усилия по прекращению огня. Через МИД и Красный Полумесяц мы обеспечили гуманитарные коридоры и эвакуацию раненых», — напомнил он.

Анкара также оказывает поддержку механизмам посредничества, действующим через Катар и Египет. Сейчас, по словам Эрдогана, обсуждается 60-дневное временное перемирие, предложенное по инициативе президента Трампа.

«Здесь многое зависит от влияния США на Израиль. Без давления со стороны западных стран Израиль не пойдет на прекращение огня. Особенно США должны сыграть решающую роль», — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что ХАМАС продемонстрировал добрую волю, в то время как Израиль неоднократно нарушал договоренности.

«Мы работаем над тем, чтобы на этот раз этого не произошло. Необходимы жесткие гарантии того, что Израиль выполнит условия», — сказал он.

Президент Турции заявил, что вопрос беспрепятственного поступления гуманитарной помощи — жизненно важен.

«Поставки должны быть гарантированы, в противном случае даже перемирие не спасет людей», — отметил он.

Он также обратил внимание на разрушение инфраструктуры Газы: «Израиль уничтожил все — и нам нужно уже сейчас думать, как восстановить Газу, сделать ее снова пригодной для жизни. Почти миллион человек были вынуждены покинуть свои дома. Люди живут за чертой голода. После перемирия международное сообщество должно срочно вложиться в проекты по восстановлению».

Эрдоган еще раз призвал к прочному и полному перемирию: «Только если оно будет соблюдено без исключений, можно будет говорить о начале пути к миру. И этот путь лежит только через решение о создании двух государств. Это единственный ключ к решению хронической проблемы в нашем регионе».