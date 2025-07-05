Соединенные Штаты планируют повысить пошлины на аграрный экспорт из Европейского союза до 17%, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Это решение стало неожиданным шагом со стороны Вашингтона в преддверии финального этапа обсуждения торгового соглашения с ЕС.

Намерения США вызвали обеспокоенность в Брюсселе. Представители ЕС охарактеризовали инициативу как «обострение трансатлантического конфликта». По данным FT, обсуждение повышения тарифов состоялось 3 июля во время визита еврокомиссара Мароша Шефчовича в Вашингтон. Уже на следующий день об этом сообщили представителям всех 27 стран ЕС.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп установил 20-процентную «взаимную» пошлину, которую позже снизил до 10%, чтобы оставить пространство для диалога. Однако теперь в Брюсселе опасаются, что ставка может быть снова повышена. Неясно, заменит ли 17-процентный тариф уже действующий или будет действовать параллельно.

Вашингтон также требует от ЕС регуляторных уступок для американских компаний и сокращения торгового профицита. Брюссель отверг эти предложения и настаивает на сохранении действующих норм. В то же время европейская сторона добивается исключений для некоторых товаров — включая компоненты для авиастроения и алкогольную продукцию.

Стороны работают над пятистраничным проектом рамочного соглашения, но, по данным источников, прогресс в согласовании формулировок минимален. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на достижение хотя бы базового документа, чтобы продолжить переговоры.

По информации дипломатов, США рассматривают три сценария. В первом — страны, достигшие договоренностей с Вашингтоном, сохранят 10-процентные тарифы с возможностью послаблений. Во втором — те, кто не заключил соглашение, вернутся к 20-процентным ставкам. В третьем — «недобросовестные» партнеры столкнутся с новым уровнем пошлин.

В ответ на действия Вашингтона Евросоюз уже одобрил пакет ответных мер. С 14 июля вводятся пошлины на американские товары на сумму 21 млрд евро в год. Кроме того, готовятся дополнительные ограничения объемом до 95 млрд евро, которые могут затронуть продукцию авиастроения и аграрный сектор США.

Представитель Европейской комиссии подтвердил: ЕС предпочитает урегулирование спора через переговоры, но готов к жесткому ответу, если компромисса достичь не удастся.