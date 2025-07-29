Европейский союз сообщил украинскому правительству о приостановке всей финансовой поддержки Киеву. Об этом 24 июля сообщили по дипломатическим каналам представители ЕС, передает издание «Экономическая правда» со ссылкой на четыре источника.

Причиной стало принятие закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Документ был подписан Владимиром Зеленским 22 июля. Один из источников заявил: «Все поставили на паузу до исправления ситуации».

По данным издания, речь идет примерно о $20 млрд— это доля ЕС в программе ERA Loans, в рамках которой Украина рассчитывает получить $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Также приостановлено кредитование со стороны Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Информацию подтвердила и «Европейская правда». Источник в структурах ЕС сообщил: «Кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся. Мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ».

По подсчетам «Экономической правды», в 2025 году Киев ожидал получить от ЕС около 17,2 млрд евро по линии ERA Loans. Издание подчеркивает, что Украина полностью зависит от внешнего финансирования, за счет которого покрываются «фактически все невоенные потребности государства».

Закон, ставший причиной разногласий, был принят Верховной радой 22 июля и подписан Зеленским в тот же день. Он подчиняет НАБУ и САП офису генерального прокурора и отменяет их независимый статус. Это вызвало уличные протесты в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах. В Европе также выразили обеспокоенность, напомнив, что независимость антикоррупционных органов была одним из условий сближения Украины с ЕС после Евромайдана.

24 июля Зеленский заявил, что внёс в парламент новый законопроект, который должен восстановить независимость НАБУ и САП. По его словам, документ учитывает риски «российского влияния» — именно этим ранее объяснялось принятие спорного закона. Верховная рада пока не голосовала по новой инициативе.

26 июля The New York Times сообщила, что Евросоюз в рамках приостановки помощи удержит 1,5 млрд евро из фонда на 4,5 млрд. Этот фонд был создан ЕС в 2024 году и предусматривает выделение 50 млрдевро в течение трех лет на восстановление Украины и ее подготовку к вступлению в Евросоюз.