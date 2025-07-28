В ночь на 28 июля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе взрывной волной выбило окна с 6 по 11 этажи в одном из жилых домов.

Пострадали восемь человек, включая трехлетнего ребенка. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Четверо были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены автомобили во дворе, возгораний не было. На месте работают полиция и взрывотехники.

Одновременно атаки дронов и артобстрелы прошли в Днепропетровской области. В Никопольском районе ранения получили 15-летняя девочка и 49-летняя женщина, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Были повреждены учебное заведение, многоквартирный и три частных дома, хозяйственные постройки и линии электропередачи.

Под удар попал и Кропивницкий в Кировоградской области. По словам главы ОВА Андрея Райковича, в результате атаки беспилотников произошло не менее девяти взрывов, вспыхнул пожар. Повреждена местная филармония. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью Воздушные силы ВСУ объявили ракетную тревогу по всей стране. Причиной стали взлеты российских МиГ-31, которые могут нести ракеты «Кинжал». Были зафиксированы скоростные цели, направлявшиеся на Киев, Житомир, Хмельницкую и Киевскую области. Режим ракетной опасности действовал около 30 минут, данных о попаданиях не поступало.

Это уже вторая массированная атака за последние дни. Ночью 26 июля Украина подверглась удару 208 дронов и 27 ракет. Несмотря на работу ПВО, 10 ракет и 25 дронов достигли целей.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.