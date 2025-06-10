Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом, сравнил войну в Украине с армяно-азербайджанским конфликтом. По его словам, если стороны остановят боевые действия без подписания мирного договора, то регион превратится в «огромный Карабах».

«Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками (вступит в НАТО) попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — заявил он в интервью RT.

По этой причине, по его словам, Россия будет стремиться к полноценному миру с Украиной: «Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод, гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Мы этого не хотим. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории. Все».

На этот раз на заявления РФ обратили внимание не только в Киеве, но и в Баку. В МИД Азербайджана посчитали неуместным сравнение Карабахского конфликта и войны в Украине, поскольку страна никогда не нарушала территориальную целостность какого-либо государства.

«Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Почему нельзя сравнивать армяно-азербайджанский и российско-украинский конфликты, TRT на русском объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов.

— Возможна ли заморозка российско-украинского конфликта по Карабахскому сценарию? В чем их принципиальное отличие?

— «Кейсы» Карабаха и, например, Донбасса — они принципиально разные. Карабахский конфликт преимущественно был и остается этническим конфликтом между азербайджанским и армянским народами. Отличаются и временные рамки возникновения этих споров.

Кроме того, в настоящий момент ситуация в регионе Карабаха не урегулирована, она находится в стадии эффективной заморозки. И как показывает практика: без заключения комплексного договора о мире те или иные зоны напряжения продолжают возникать. Впоследствии они могут перерасти в очередной конфликт с применением всего арсенала вооруженных сил.

— В случае заморозки конфликта какие механизмы могут быть задействованы для поддержания стабильности в регионе?

— Заморозить точно можно, но урегулировать нельзя. Определенную стабильность могут поддерживать миротворцы. Но чтобы они эффективно выполняли свои функции, необходим политический трек, который будет способствовать тому, чтобы стороны начали процесс переосмысления этого конфликта и выхода на какой-то конструктивный диалог.

— Насколько сложно сторонам будет договориться именно о мире? Может ли заморозка быть более реалистичным в плане реализации сценарием?

— Заморозка видится максимально реальной, но это означает либо отсрочку этого урегулирования, либо отсрочку новых боевых действий. Мнения сторон расходятся в вопросе фундаментальных основ этого конфликта, а без этого понимания выйти к прочному миру вряд ли будет возможно. Как следствие, сейчас говорить о каком-то потенциально возможном компромиссе для комплексного урегулирования конфликта вообще не приходится.