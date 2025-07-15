Венгрия призвала Европейский союз ввести санкции против украинского руководства, обвинив его в нарушении прав человека. Поводом послужила смерть украинского призывника Йожефа Шебештьена — 45-летнего этнического венгра из Закарпатья, скончавшегося спустя несколько недель после принудительного призыва в армию Украины.

Шебештьен, уроженец города Берегово, расположенного недалеко от венгерской границы, умер 8 июля в психиатрической больнице. Его семья сообщила венгерским СМИ, что после призыва 14 июня его избили металлическими прутьями.

«Меня увезли в лес вместе с другими мужчинами и начали избивать», — якобы заявил Шебештьен свои родным незадолго до гибели.

«Били по голове и телу. Угрожали отправить на передовую, если я не подпишу документы. Было так больно, что я не мог двигаться», — передали его слова родственники погибшего.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал жестко.

«‎‎Правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека» — написал премьер в соцсетях.

Орбан призвал ЕС ввести санкции против украинских чиновников, ответственных, по его мнению, за это грубое нарушение прав человека.

Киев против

Киев отверг обвинения. Военные Украины заявили, что при обследовании в больнице на теле Шебештьена не обнаружили признаков насилия. Власти отвергли утверждения о принудительном труде и жестоком обращении, добавив, что открыты к прозрачному расследованию в рамках украинского законодательства.

Однако проблемы с мобилизацией остаются. Офис украинского омбудсмена сообщил о более чем 3500 жалобах на злоупотребления при мобилизации в 2024 году и более 2000 — за первые полгода 2025-го. Возбуждены уголовные дела против 50 военкоматов.

Свидетельства говорят о насильственной мобилизации даже при наличии медицинских освобождений. Родственники утверждают, что призывники возвращаются с окровавленной одеждой, а за отказ от службы требуют взятки в тысячи долларов.

Венецианская комиссия Совета Европы в марте напомнила Украине: система альтернативной службы должна существовать, быть независимой от армии, не носить карательного характера и иметь разумные сроки. Однако после введения военного положения Украина отменила право на отказ от службы по убеждениям.

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