Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто выступил против возможного членства Украины в НАТО, заявив на саммите альянса в Гааге о намерении препятствовать этому. По его словам, Россия не представляет реальной угрозы для НАТО.

«У НАТО нет дел в Украине. Украина, как и Россия, не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось», — заявил венгерский лидер по прибытии на саммит.

Орбан также опроверг распространенное в альянсе мнение о российской угрозе. «Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее», — подчеркнул он, отметив, что в декларациях НАТО об этом постоянно упоминают.

Самой большой угрозой для Европы венгерский премьер назвал потерю экономической конкурентоспособности, а не вопросы безопасности. Орбан традиционно похвалил усилия президента США Дональда Трампа, заявив, что благодаря его здравому смыслу новые войны становятся короткими, а старым не хватает топлива.

Заявления Орбана прозвучали на фоне резкого ухудшения отношений между Украиной и Венгрией. Череда арестов, дипломатических высылок и публичных перепалок опустила двусторонние связи на невиданно низкий уровень.

В мае СБУ объявила об аресте двух украинцев по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии. Будапешт ответил высылкой двух украинских дипломатов, Киев принял зеркальные меры. Венгрия также арестовала украинского гражданина по обвинению в шпионаже.

Орбан давно считается близким союзником России в Евросоюзе. Его правительство противится европейским инициативам против России, продолжает поддерживать торговые отношения с Москвой, противится вводу санкций и отказывается пропускать оружие для Украины.