Исследователи Cybernews сообщили о рекордной утечке почти 16 млрд пар логинов и паролей от популярных сервисов — от Apple и Google до Telegram, GitHub и государственных порталов. По данным Forbes, зафиксированы 30 отдельных массивов данных, большая часть которых ранее нигде не публиковалась. Это самая масштабная утечка в истории киберпространства.

Скомпрометированные данные уже используются в фишинговых атаках. Утекшие записи включают адрес страницы входа, логин и пароль — то есть прямой доступ к онлайн-аккаунтам. «Это оружие массового взлома», — заявили в Cybernews.

Эксперты советуют срочно сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и использовать менеджеры паролей. «Не ждите, пока ваши данные окажутся в этих базах — действуйте сейчас», — предупреждает специалист KnowBe4 Джаввад Малик.

Проблема имеет глобальный масштаб. В России в 2024 году утекли данные 710 млн записей, а по оценке Сбербанка, 90% взрослого населения страны уже подверглись компрометации.