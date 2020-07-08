Власти Саудовской Аравии объявили специальные правила совершения хаджа в 2020 году, принятые в целях предотвращения распространения коронавируса. Согласно нововведениям, будут запрещены любые массовые собрания и мероприятия, сообщает издание The National.

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний, в этом году паломникам нельзя прикасаться к Каабе. Они должны будут держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга во время ритуалов, включая коллективные молитвы и обход вокруг Каабы.

С 19 июля по 2 августа доступ к объектам хаджа в Мина, Муздалифа и Арафате будет ограничен лишь теми, у кого есть разрешение на паломничество. Ношение масок также будет обязательным условием как для желающих совершить хадж, так и для организаторов.

Всемирная организация здравоохранения поддержала решение Саудовской Аравии ввести такие ограничения. Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сказал, что существуют серьезные вопросы о том, как безопасно проводить большие собрания, тем более, что страны начинают ослаблять некоторые ограничения.

«Это [решение] является еще одним примером трудного выбора, который все страны должны сделать, чтобы поставить здоровье на первое место», - сказал глава ВОЗ. «Мы понимаем, что это было непростое решение. И мы также понимаем, что это большое разочарование для многих мусульман, которые с нетерпением ждут своего паломничества в этом году», - отметил Гебреисус.

По его словам, «решение было принято на основе оценки риска и анализа различных сценариев в соответствии с рекомендациями ВОЗ по защите безопасности паломников и минимизации риска передачи».

Ранее в июне власти королевства сообщали, что только ограниченному числу людей – до 1000 человек, которые уже находятся внутри государства, будет дозволено участвовать в хадже.

«В связи с пандемией COVID-19 и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в этом году состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», - отмечалось в постановленииМинистерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.