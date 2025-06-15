Посольство России начало эвакуацию своих граждан из Ирана на третий день израильских авиаударов по Тегерану. По данным иранских госСМИ, эвакуация проходит по наземным маршрутам.

В воскресенье в Тегеране снова раздавались взрывы. Иранские источники сообщили о попадании по штабу столичной полиции, а также по ряду других целей. Ночью Израиль атаковал нефтехранилища, включая терминал Шахран, где вспыхнул масштабный пожар — дым оставался над районом в течение нескольких часов.

В ответ Иран выпустил две волны баллистических ракет по территории Израиля: по меньшей мере десять человек погибли, была поражена нефтеперерабатывающая станция. Еще одна волна атак пришлась на воскресенье, но большинство ракет, по сообщениям, были перехвачены.

«Ситуация просто ужасающая», — рассказал The Telegraph очевидец из Тегерана, работающий в одном из госучреждений. По его словам, районы рядом с военными гарнизонами превратились в «города-призраки» на фоне нового наступления Израиля.

Он отметил, что жители заколачивают окна, запасаются едой и готовятся провести в укрытии еще несколько дней. Те, кто смог заправить машины после многочасовой очереди, уехали на север, в прибрежные города Мазендерана, и теперь дорога через Чалус «забита машинами от края до края».

Президент Ирана Масуд Пезешкиян предупредил, что ответ Тегерана станет «еще более решительным и жестким», если Израиль продолжит удары. По его словам, иранские военные уже ответили «сильно и адекватно».