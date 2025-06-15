ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Россия эвакуирует граждан из Ирана
На фоне израильских ударов по столице Ирана Россия начала вывоз своих граждан по наземным маршрутам, сообщили иранские госСМИ
Россия эвакуирует граждан из Ирана
Столб дыма после израильского обстрела, Тегеран / AFP
21 час назад

Посольство России начало эвакуацию своих граждан из Ирана на третий день израильских авиаударов по Тегерану. По данным иранских госСМИ, эвакуация проходит по наземным маршрутам.

В воскресенье в Тегеране снова раздавались взрывы. Иранские источники сообщили о попадании по штабу столичной полиции, а также по ряду других целей. Ночью Израиль атаковал нефтехранилища, включая терминал Шахран, где вспыхнул масштабный пожар — дым оставался над районом в течение нескольких часов.

В ответ Иран выпустил две волны баллистических ракет по территории Израиля: по меньшей мере десять человек погибли, была поражена нефтеперерабатывающая станция. Еще одна волна атак пришлась на воскресенье, но большинство ракет, по сообщениям, были перехвачены.

«Ситуация просто ужасающая», — рассказал The Telegraph очевидец из Тегерана, работающий в одном из госучреждений. По его словам, районы рядом с военными гарнизонами превратились в «города-призраки» на фоне нового наступления Израиля.

Он отметил, что жители заколачивают окна, запасаются едой и готовятся провести в укрытии еще несколько дней. Те, кто смог заправить машины после многочасовой очереди, уехали на север, в прибрежные города Мазендерана, и теперь дорога через Чалус «забита машинами от края до края».

Президент Ирана Масуд Пезешкиян предупредил, что ответ Тегерана станет «еще более решительным и жестким», если Израиль продолжит удары. По его словам, иранские военные уже ответили «сильно и адекватно».

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