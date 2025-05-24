ПОЛИТИКА
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Пезешкиан: Иран тратит слишком много энергии
Президент Ирана призвал сократить потребление электроэнергии и перейти на чистые источники из-за усугубляющегося кризиса
Пезешкиан: Иран тратит слишком много энергии
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / Reuters
24 мая 2025 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал граждан к экономии электроэнергии и поддержке перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом он заявил на Международной конференции по возобновляемым источникам энергии, проходящей в Тегеране.

По его словам, одной из главных причин энергетического кризиса стало чрезмерное потребление.

«По имеющимся данным, мы потребляем в шесть раз больше электроэнергии, чем многие европейские страны», — отметил он.

Президент добавил, что изменения возможны только при участии населения: «Если население окажет больше поддержки, мы сможем изменить ситуацию».

Пезешкиан также указал на необходимость отказа от ископаемого топлива.

«Мы должны сократить использование ископаемого топлива и стремиться к переходу на чистую энергию», — подчеркнул он.

Особое внимание президент уделил ценовой политике в энергетике.

«Когда электроэнергия предоставляется бесплатно, ее ценность не осознается. Ценовая политика должна измениться», — заявил он. Он добавил, что активное развитие солнечной энергетики — необходимое условие для превращения Ирана в развитую страну.

На фоне усиливающегося дефицита в Тегеране начались отключения воды в госучреждениях, где было зафиксировано чрезмерное потребление. Это стало дополнительным сигналом о масштабах ресурсного кризиса.

Несмотря на значительные запасы нефти и газа, Иран сталкивается с острой нехваткой энергии. Эксперты связывают это с западными санкциями, слабостью энергетической инфраструктуры и резким ростом спроса. Особенно остро проблема проявляется летом, когда нагрузку на сеть увеличивает повсеместное использование кондиционеров.

Правительство предпринимает меры по сдерживанию потребления и регулярно обращается к населению с призывами к бережному использованию ресурсов.

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