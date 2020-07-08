От запретного до официального – один шаг

О снятии ограничений с Telegram Роскомнадзор – ведомство, регулирующее в России все телекоммуникации – официально объявил 18 июня. Незадолго до этого с подобной просьбой к федеральным властям обратился создатель мессенджера Павел Дуров, а следом депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в парламент законопроект о разблокировке сервиса.

Дуров ссылался на то, что в России, несмотря на предпринимаемые с апреля 2018 года Роскомнадзором попытки полной блокировки, мессенджером продолжают пользоваться как минимум 30 миллионов человек. Страна остается одним из основных рынков для сервиса. А Тумусов и Ионин в пояснительной записке к своему законопроекту указывали, что Telegram применяют органы власти для распространения официальной информации.

Значимость ресурса значительно выросла во время пандемии. Так, именно в Telegram Координационный штаб по борьбе с коронавирусом информировал россиян о масштабах заражения – в официальном канале оперштаба сейчас более 240 тысяч подписчиков. Аналогичные информационные каналы были созданы оперштабами по борьбе с коронавирусом более чем 30 российских регионов.Чем богат даркнет?

Telegram был заблокирован в России в апреле 2018 года из-за того, что сервис отказался предоставить ФСБ ключи шифрования. После этого Павел Дуров неоднократно заявлял, что его мессенджер является самым надежным и безопасным. Косвенно это подтвердили и федеральные власти: по словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, разблокировать сервис пришлось из-за технической невозможности его полной блокировки.

Сразу после новости о разблокировке «безопасного» мессенджера в даркнете появилась база данных телефонных номеров пользователей Telegram. Речь идет примерно о 40 миллионах человек – это на треть больше числа российских пользователей мессенджера.

Пресс-служба Telegram поспешила разъяснить, что якобы больше половины «слитых» в даркнет контактов неактуальны. Но ощутимый удар по имиджу «неуязвимого» сервиса, несомненно, был нанесен. Особенно учитывая обострившуюся недавно конкуренцию между Telegram и WhatsApp, который сегодня является самым популярным в мире мессенджером (соответственно, 2 и 0,4 миллиарда активных пользователей).

Именно подобное обострение конкуренции между мессенджерами заставило WhatsApp вводить новые сервисы: скажем, появился «темный» режим, а в групповых видеозвонках количество пользователей увеличилось с 4 до 8. Кроме того, WhatsApp в нынешнем году стал официальным партнером Всемирной организации здравоохранения для распространения оперативной информации о пандемии.

Впрочем, проблема экономической конкуренции для Telegram оказалась не столь важной, как политическая.«Неуязвимость» – благо или зло?

Почти одновременно с Россией Telegram был заблокирован в Иране по указанию Высшего совета иранских организаций Cyber World. Объяснялось это двумя причинами: во-первых, «интересами национальной безопасности», а во-вторых, «поддержкой национальных приложений».

Правда, чего-то, даже отдаленно похожего на Telegram, иранский телеком создать так и не смог. Достаточно сказать, что сервис в стране использует более 40 миллионов человек, а второй по популярности «государственный» мессенджер – Soroush – порядка 14 миллионов. Как и в России, в ираноязычном сегменте Telegram, несмотря на запрет, остается крайне влиятельным, аудитория неуклонно растет. Однако в отличие от российских властей, иранские на деблокировку мессенджера не решаются.

Угроза над Telegram нависла сейчас и в Турции; она связана с разработкой пакета законопроектов о расширении полномочий Управления информационных технологий и связи (BTK) в целях усиления контроля над соцсетями. Тем более, что в свое время у Telegram уже сложился имидж мессенджера, используемого боевиками запрещенного в стране и в РФ «Исламского государства» и сторонниками FETO. Используемого именно в силу своей «неуязвимости».

В общем, для Telegram имидж самого безопасного и надежного мессенджера – это одновременно и благо, и зло. И если признание российского правительства в неспособности два года заблокировать сервис этот имидж укрепляет, то «слив» в даркнет личных сведений каждого десятого пользователя мессенджера – разрушает. Так что не оставляет ощущение, что синхронное появление двух подобных новостей вряд ли могло быть случайным.