Экспресс-экскурс в историю

Территория нынешней Турции притягивала к себе людей во все времена. Удобное расположение, приятный климат и богатые природные ресурсы оценили по достоинству все великие империи – хетты, эллины, персы, римляне, византийцы и, конечно же, османы.

Так что туризм на этих землях существовал еще задолго до начала нашей эры. Кого-то прельщали морские пейзажи и диковинные фрукты, кто-то прибывал с целью, как бы сегодня сказали, медицинского туризма на многочисленные термальные источники, а кого-то просто манил загадочный Восток.

Первый отель западных стандартов открылся в Турции еще в 1841 году, назывался он Hotel d’Angleterre и был расположен в районе современной улицы Истикляль. Через 20 лет, в 1863, в Стамбул прибыла первая организованная туристическая группа – 142 человека из Вены и других европейских городов. Спустя еще 20 лет, в 1883, из Парижа в Стамбул впервые отправился знаменитый «Восточный экспресс».

После основания Республики

У основанной в 1923 году Турецкой Республики было множество более важных задач (развитие образования, индустриализация, армия и т. д.), чем развитие туризма. Да и обстановка в мире - политическая нестабильность, экономическая депрессия и, наконец, Вторая мировая война - не способствовали путешествиям.

Только к середине 1950-х у Турции вновь забрезжила надежда на прогресс в туристической сфере. Страну посетило аж 28 625 человек - не мало для того времени. Забегая вперед скажу, что в 2019 эта цифра составит почти 52 миллиона.

В 1963 был составлен четкий план формирования и развития туристического сектора. Но план, очевидно, был не слишком хорош – вплоть до 1980-х рост хоть и был, но назвать его активным очень сложно. В основном, конечно, из-за отсутствия необходимых финансовых вливаний и, в целом, нестабильной экономической и политической ситуации в стране.

Но Турция все равно готовилась стать центром туристического притяжения, хоть и опосредовано - развивая внутреннюю инфраструктуру, строя автомобильные и железные дороги, возводя отели, открывая курсы гидов и школы гостеприимства, создавая управление по туризму и издавая законы, необходимые для привлечения капитала, в том числе и иностранного.

Головокружительный взлет

Если бы вы оказались на средиземноморском побережье в 80-х, то увидели бы небольшие рыбацкие городки и сельскохозяйственные деревеньки. Население Анталийского региона на тот момент составляло около 750 тысяч, из которых 468 жили в деревнях. Сегодня здесь сосредоточено 2,5 млн человек, и это без учета тех, кто приезжает из других регионов работать на время туристического сезона.

1980-е стали поворотными в истории туризма в стране. Власти реализовали пакет мер экономической стабилизации, перейдя от политики импортозамещения путем индустриализации к стратегии роста и развития на основе экспорта. При этом большое внимание было уделено такому важному сектору привлечения иностранных инвестиций, как туризм.

На этот раз план развития туризма сработал идеально. И 1,2 млн туристов за почти 40 лет (с 1980до 2019 превратился в 51,7 млн, а прибыль с 326 млн долларов выросла до 34,5 млрд.

Приятным бонусом к сильно увеличившимся доходам стал значительно выросший показатель занятости в стране. Ведь туристический сектор дал большое количество рабочих мест. По последним данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, непосредственно в туризме в Турции занято более 600 тысяч человек, а учитывая смежные области, обслуживающие туристический сектор, всего более 2 млн человек.

Как удалось достичь таких невероятных результатов?

Прежде всего, было решено сделать упор не на культурно-историческую составляющую, а на курортный отдых, что весьма логично для страны, омываемой четырьмя морями. И как только министерство культуры и туризма определяло перспективные районы, туда немедленно вкладывались деньги в развитие инфраструктуры.

Далее потенциальным инвесторам предоставлялись крайне привлекательные стимулы - бесплатная аренда земли под строительство, кредиты под возведение объектов с низкими процентными ставками, льготные тарифы на электричество, воду и газ, освобождение от ряда налогов и пошлин.

Кроме того, были вложены впечатляющие суммы в главный двигатель торговли – рекламу, а также создание благоприятного имиджа страны. Средства для продвижения своего туристического бренда за рубежом Турция продолжает тратить и по сей день.

«Горящие туры в Турцию! Дешево! Все включено!»Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, на сегодняшний день лидирующее число туристов, выбирающих Турцию, приезжают из России. На втором месте находятся немцы. За ними следуют граждане Болгарии, Великобритании, Ирана, Грузии и Украины.

Россияне полюбили Турцию не случайно. Начиная с 90-х годов в рекламу на рынке страны инвестировались серьезные деньги.

C середины 90-х Россия познала вкус свободы и заграничных выездов. Здесь как раз подоспела Турция с ее планом развития туризма. Страны и народы радостно пожали друг другу руки и договорились о дружить. Турция изо всех сил старалась предоставить доступный отдых, а российские туристы с благодарностью пользовались предлагаемыми им благами. А благ этих было достаточно – море, солнце, культурная программа и, конечно же, отели «все включено».

Нет определенности в вопросе о том, когда и где зародилась система «все включено». В Турции первые отели, работающие по этой системе, появились в 90-х. И эта возможность заранее точно знать, во сколько обойдется отдых, и не заботится о дополнительных тратах стала настоящим подарком не слишком богатым на тот момент российским туристам.

Это позже турецкое «все включено» достигнет невероятных люксовых высот, предлагая все больше и больше опций и доходя до 5 тысяч евро за ночь.

Не туризмом единым. Лирическое отступление

Из-за сумасшедшего потока туристов из СНГ в Турцию на постсоветском пространстве сложилось ошибочное мнение, что вся эта страна существует исключительно за счет туризма. Но правда заключается в том, что Турция не входит не только в топ-10 стран с высокой долей туризма в ВВП, но она даже не в первых 50.

Согласно данным института статистики Турции (TÜİK), последние 10 лет доля туризма в ВВП Турции колеблется между 2.6% в том самом 2016 году, когда после инцидента со сбитым самолетом, не было туристов из России, до 3,9%.

Но если еще пару лет назад министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой заявлял о том, что Турция планирует поднять эту долю с 4 до 8%, то сейчас, кажется, пока сложно планировать нечто подобное.

Каким мы ждали 2020?

Прошлый год для туризма в Турции был отличный. Статистика радовала по всем фронтам – по подсчетам министерства культуры и туризма, количество приехавших отдохнуть достигло рекордной отметки в 51,7 миллионов человек, а доходы от туризма исчислялись миллиардами долларов.

Турция в 2019 заняла 6-е место в мире по посещаемости туристов (первое место у Франции) и 14-е по объему полученной прибыли в этой сфере. Все ждали, что 2020 будет еще лучше.

Прошлой осенью министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что ближайшая цель страны в сфере туризма - достижения к 2023 году турпотока до 75 миллионов человек в год.

Новой стратегией развития туризма в Турции стал план по продвижению особенностей различных регионов. Помимо культурного отдыха в Стамбуле и курортного в Анталии, планировалось развивать гастрономический, спортивный, эко и медицинский туризм (Турция уже славится своими пластическими хирургами и клиниками по пересадке волос).

Да и морской отдых в Турции не ограничивается раскрученным Средиземноморским регионом. Сами турки чаще выбирают для отдыха Эгейское и Мраморное моря, с более мягким климатом и небольшими бутик-отелями.

Что будем делать с вирусом?

1 июня Турция вышла из карантина, введенного в марте из-за пандемии COVID-19, и вернулась к обычной жизни, с небольшими изменениями в виде обязательного ношения масок в общественных местах.

Излюбленный российскими отдыхающими регион Анталия стал одной из провинций с наименьшим количеством случаев заболевания – менее 500 человек на 3 млн населения за все время.

Турция крайне заинтересована в привлечении туристов в этом году, если не для вливаний в экономику, то хотя бы для обеспечения работой сотен тысяч человек, занятых в туристическом секторе и находящихся сейчас в довольно сложном положении. В связи с этим в стране предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность потенциальным туристам.

Министерство культуры и туризма Турции осуществляет специальную сертификацию отелей, готовых принять туристов по новым правилам, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Для прохождения сертификации необходимо соблюсти 132 критерия. Для того, чтобы обезопасить туристов, Турция разработала специальную страховку, покрывающую лечение на случай заражения коронавирусом.

Так как Турция официально вышла из карантина, прибывающих туристов не заставляют проходить специальный тест, но в аэропорту им измеряют температуру тела, и в случае, если она превысит 37,8, проводят бесплатную экспресс-проверку.

Почему все-таки Турция?

Турция объективно заинтересована в туристах, но и они не менее заинтересованы в ней. Многие в России и соседних странах ждали возможности полететь в отпуск и, безусловно, никакая другая страна не предоставляет такого сервиса и разнообразия в любом ценовом диапазоне.

Даже если не вспоминать об отелях «все включено», помимо привлекающего большинство туристов морского отдыха, в Турции есть экскурсионные (18 объектов, внесенных в списки Мирового наследия ЮНЕСКО), паломнические и эко туры, термальные отели, круизные лайнеры, шоппинг, дайвинг, рафтинг, яхтинг, кайтинг, вейкбординг, парапланеризм, охота, рыбалка, альпинизм, маршруты для трекинга, даже горнолыжные курорты. Сложно придумать вид отдыха, который не представлен в Турции.

Хочется верить, что в короткое время в туристическом секторе все вернется на круги своя. По крайней мере на данный момент турецкое правительство делает все возможное, чтобы так оно и было. Надеюсь, мы скоро увидим новые рекорды по числу прибывших туристов.