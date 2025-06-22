ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Глава Пентагона призвал Иран «понять стремление Трампа к миру»
Хегсет назвал удары по Ирану «красивой операцией», но подчеркнул, что США не стремятся к войне
Глава Пентагона призвал Иран «понять стремление Трампа к миру»
Пит Хегсет / defence.gov
22 июня 2025 г.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с брифингом, в ходе которого назвал удары по ядерным объектам Ирана «смелыми и красивыми» и заявил, что миссия имела целью «уничтожить или серьёзно ослабить» иранскую ядерную программу. По его словам, операция прошла с «невероятным и ошеломляющим успехом» и при этом не была направлена против армии или народа Ирана. «Мы разрушили ядерную программу Ирана. При этом операция не касалась ни иранских войск, ни населения», — подчеркнул он.

Хегсет заявил, что планирование шло неделями и месяцами и включало отвлекающие маневры, чтобы обеспечить внезапность и точность. Он отметил, что бомбардировщики B-2 действовали «настолько незаметно, что мир ничего не понял». Отдельную благодарность он выразил Центральному командованию США и всем американским военным, участвовавшим в операции, а также союзникам на Ближнем Востоке.

Несмотря на резкие формулировки, Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к войне: «Трамп ищет мира, и Иран должен это понять». Он заявил, что до Трампа ни один американский президент не решался довести дело до конца в отношении иранской ядерной программы. «Американское сдерживание вернулось», — подытожил министр.

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