БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Украина легализовала игорный бизнес
Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, букмекерские конторы, залы игровых автоматов, а также выпуск и проведение онлайн-игр в покер
Украина легализовала игорный бизнес
Украина легализовала игорный бизнес / Others
15 июля 2020 г.

Парламент Украины 14 июля принял закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес, сообщает «РБК» со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Идею поддержали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В соответствии с законом, на территории Украины разрешается ведение лишь нескольких видов игорного бизнеса, а именно организация азартных игр в казино и онлайн-казино, прием ставок в букмекерских конторах, в том числе через интернет, открытие залов игровых автоматов, проведение онлайн-игр в покер.

Казино в Украине разрешается открывать в крупных пятизвездочных отелях в городах, на территории загородных комплексов, где расположены пятизвездочные отели, а также на территории специальных игорных зон, которые будут создаваться по решению правительства страны.

Не допускается участие в азартных играх молодых людей, не достигших 21 года, недееспособных и ограниченно-недееспособных людей, лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Игорный бизнес в Украине находился под запретом с 2009 года. Очередной законопроект о его легализации в декабре 2019 года в Верховную Раду предложил депутат партии «Слуга народа» Олег Марусяк. В январе Рада приняла законопроект в первом чтении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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