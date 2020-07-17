Байсаров и Кротов выкупали долги у российских бизнесменов, становились номинальными владельцами различных компаний, помогая решать конфликтные ситуации, сообщается в расследовании издания «Проект».

Так, к примеру, Павел Кротов, московский риэлтор, некогда продававший квартиры умерших стариков, выкупил за 600 миллионов долларов задолженность совладельца «Евроцемента» Филарета Гальчева у его партнера Георгия Краснянского. После этого российская пресса писала, что Кротов может быть связан с Адамом Делимхановым, однако никакие подробности не приводились.

«600 миллионов долларов, полученные от Гальчева, – огромная сумма, но это лишь часть денег и собственности, которыми Кротов может распоряжаться для чеченской элиты и ее друзей», – пишет «Проект».

По информации издания, Кротов также помог решить проблемы бизнесмена из подмосковного города Котельники Якову Ровнера. У последнего возник конфликт с мэром Москвы Сергеем Собяниным на фоне запланированного строительства транспортно-пересадочного узла на участке земли, который принадлежал Ровнеру и на котором тот собирался построить торговый центр. Результатом конфликта стало возбуждение уголовных дел против бизнесмена и объявление его в международный розыск. Однако все уладилось сразу же после того, как партнером Ровнера по бизнесу стал Павел Кротов.

«Сам Паша ничего не решает… Все вопросы надо решать напрямую с Адамом, а тот уже дает поручения Паше. С кем Адам скажет работать, с тем и будем», – приводит издание цитату из переписки Ровнера со своим партнером по бизнесу.

Другой пример касается покупки 20% Русской медной компании (РМК) другом Кадырова и бизнесменом Русланом Байсаровым, который получил контроль над активом стоимостью около 900 миллионов долларов. Тогда у владельца РМК Игоря Алтушкина исчезли появившиеся проблемы с правоохранительными органами.

Как пишет издание, их решал Рамзан Кадыров через высшее руководство страны. Взамен бизнесмен инвестировал в проекты в Чечне, но через несколько лет он выкупил долю назад, так как «проблемы от чеченцев стали сильно превышать пользу».

Кроме того, издание с приведением фактов утверждает, что господин Кротов руководил строительством резиденции Кадырова в Центорое, включая ведение смет, планировку здания и даже вопросы личной безопасности чеченского главы. При этом стоимость плана проекта была выше годовой зарплаты Кадырова, отмечается в расследовании.

На вопрос журналистов «Проекта» о его отношениях с чеченской элитой Кротов ответил, что это «чистой воды бред». Бизнесмен заявил, что у него есть однофамилец, который связан с Адамом Делимхановым. Однако позже редакция выяснила, что это тот самый Кротов.

Знакомство с Кадыровым, Делимхановым и другими сам бизнесмен категорически отрицает. «Я точно не работаю ни на какую чеченскую элиту, будучи православным русским человеком», - цитирует издание его слова.