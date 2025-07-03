ПОЛИТИКА
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Путин увольняет генералов
Президент России провел масштабные перестановки в МВД, Следственном комитете, МЧС и Минюсте, освободив от должностей ряд высокопоставленных силовиков
Путин увольняет генералов
Президент России Владимир Путин / AP
3 июля 2025 г.

Президент России Владимир Путин подписал указ о масштабных перестановках в силовом блоке. Изменения затронули Министерство внутренних дел, Следственный комитет, МЧС и Министерство юстиции.

Своих должностей лишились генералы и высокопоставленные сотрудники центрального аппарата и региональных управлений. Освобождены посты в Москве, Подмосковье, Татарстане, Кемеровской и Кировской областях. В отставку отправлены руководители следственных управлений, заместители начальников полиции и главы департаментов федеральных министерств.

Ряд увольнений произошел по выслуге лет или по личным рапортам. Однако сразу несколько уволенных возглавляли ключевые направления — от оперативной работы МВД до следствия в Москве.

Параллельно президент провел серию назначений. Обновлены руководители МВД по Волгоградской, Курганской и Тувинской республикам, а также СК по Сахалину, Республике Алтай и Архангельской области. В МВД назначены новые заместители по экономической безопасности, миграционным вопросам и охране общественного порядка.

Указ главы государства не был официально опубликован. Информация о перестановках распространяется через региональные источники и телеграм-каналы, связанные с правоохранительной системой.

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