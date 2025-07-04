Американская армия в июне снова оказалась в эпицентре ближневосточного конфликта — несмотря на годы разговоров о выходе из «вечных войн» и обещания главы США Дональда Трампа быть «‎президентом-миротворцем»‎. Удары по ядерным объектам Ирана стали не просто военной акцией. Они подтвердили очевидное: США не могут позволить себе уйти с Ближнего Востока, пишет портал Axios.

На первый взгляд, операция США в Иране выглядела как точечная. Шесть бомбардировщиков B-2 сбросили 12 мощных бомб на подземный объект в Фордо. Подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет по Натанзу и Исфахану. Цели уничтожены, угрозы на время нейтрализованы.

Но Иран ответил почти сразу — ракетными обстрелами американской базы в Катаре и угрозами расширить войну. Кроме того, Тегеран отказался сворачивать свою ядерную программу и обещает вновь продолжить обогащение урана.

Почему же США все еще остаются в регионе, несмотря на обещания вывести войска из Сирии и Ирака? Причина глубже, чем просто ответ на действия Ирана или поддержка Израиля, отмечает издание.

Ближний Восток — это нефть, торговые пути и геополитическое влияние. Это контроль над Ормузским проливом, через который проходит четверть мировой нефти. Это постоянная необходимость защищать Израиль, который нажил себе врагов в регионе и отказывается соглашаться на перемирие в Газе или создание Палестины.

Сегодня в регионе находятся более 40 тыс. американских военнослужащих. Десятки истребителей F-22, F-35, два авианосца — «Карл Винсон» и «Нимиц» — направлены к зоне конфликта. Системы ПВО усилены, базы укреплены. США при Трампе не просто готовятся к возможной атаке. Они демонстрируют, что не уйдут. Ближний Восток превращается в одну из главных — если не главную — арен второго срока Трампа.

Вашингтон не может больше рассчитывать на бесконечную лояльность союзников. Европа уже сомневается в американской защите и наращивает собственные силы. Китай и Россия активно укрепляют позиции. Но США по-прежнему играют ключевую роль в мировой безопасности — и Ближний Восток остается центральным плацдармом для Америки, заключает издание.