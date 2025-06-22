ПОЛИТИКА
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Страны НАТО договорились о 5%
В преддверии саммита НАТО компромисс с Испанией о формулировке позволил утвердить итоговое заявление о целевых расходах
Страны НАТО договорились о 5%
/ Reuters
22 июня 2025 г.

Все 32 страны НАТО договорились включить в итоговое заявление саммита в Гааге новую цель: тратить до 5% ВВП на оборону и безопасность к 2035 году. Об этом сообщили дипломаты, отметив, что окончательное утверждение документа ожидается на встрече лидеров в среду, включая президента США Дональда Трампа.

Ранее инициативу блокировал премьер-министр Испании Педро Санчес, назвав обязательство «неразумным и контрпродуктивным», поскольку Испания тратит лишь 1,24% ВВП на оборону. Компромисс удалось достичь после замены формулировки с «мы обязуемся» на «союзники обязуются», что позволило Мадриду отказаться от участия в цели.

«Мы полностью уважаем стремление других стран увеличить расходы на оборону, но сами этого делать не будем», — заявил Санчес в телеобращении.

Новая цель предложена генсеком НАТО Марком Рютте и включает повышение основного оборонного бюджета до 3,5% ВВП, а также дополнительные 1,5% на сопутствующие нужды: модернизацию инфраструктуры, кибербезопасность и прочее. Первая проверка прогресса запланирована на 2029 год.

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