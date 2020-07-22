Балат - один из самых старых из ныне существующих районов Стамбула - был не особо популярен среди миллионов ежегодно посещающих город на Босфоре туристов. Однако все изменилось после того, как на экраны вышел сериал «Чукур» (Çukur). Разноцветный самобытный район с яркой запоминающейся архитектурой стал практически местом «паломничества» туристов, желающих воочию полюбоваться местами съемок любимого фильма.

Подобных примеров реализации «soft power», так называемой «мягкой силы» или «мягкой власти», посредством турецких сериалов достаточно много.

По мнению автора данного термина американского политолога Джозефа Ная, культура страны и язык играют сегодня одну из важнейших ролей в международных отношениях, так или иначе воздействуя на мировую политику и деловые связи. Собственно, «мягкую силу» можно определить как - способность влияния на другие государства с целью продвижения собственных интересов через сотрудничество в определенных сферах, убеждение и формирование положительного восприятия, лояльности и вовлечения зарубежной аудитории в культурные ценности.

Турция сегодня занимает второе место по экспорту сериалов, уступая лидирующую позицию лишь США. По разным подсчетам, ежегодно дизи смотрят около 400 млн человек. Для Турции сериалы являются одним из альтернативных способов достижения внешнеполитических целей, а также удачной возможностью создания положительного современного имиджа и лояльного отношения к себе в мире.

Что интересно, турецкое правительство не предпринимало никаких особенных мер для стимуляции популярности сериалов - все проходило довольно естественным образом. Власти лишь вовремя заметили тенденцию и стали ее развивать, заполучив в свои руки еще один инструмент культурной дипломатии. Кроме того, турецкая киноиндустрия вызывает не только симпатии и лояльное отношение к самой стране, но и положительно сказывается на развитии экономики и туризма. Все это привлекает к ней внимание государства и крупного бизнеса. Но турецкие сериалы, как отдельный прогрессирующий жанр, прежде всего, влияют на политическую и на общественную жизнь внутри самой страны, являясь неотъемлемой частью жизни большинства граждан. По данным Института статистики Турции (TÜİK), наиболее распространенной социальной деятельностью у граждан является - просмотр телевизора. Учитывая любовь к подобному досугу, турецкое правительство посредством кинематографа старается поддерживать и продвигать те идеалы, которые помогали бы определить правильные ориентиры подрастающему поколению. В отличие от пресловутых американских мыльных опер турецкие дизи больше ориентированы на традиционные и семейные ценности, поэтому с каждым годом они находят все больший душевный отклик у своей многонациональной аудитории. Турция расположена на стыке западной и восточной культур. Она связана с рядом стран, которые входят в ее экономические и геополитические интересы. Поэтому, учитывая культурные и ментальные особенности соседей, она имеет возможность использовать самые разные инструменты «мягкой силы». Так, посредством исторических сериалов Турция возрождает теплые чувства к османскому наследию среди населения тех стран, кого считает «родственными общинами». Наиболее лояльная аудитория образуется там, где люди максимально приближены к туркам ментально. Они исповедуют одну религию, а также имеют общую историю периода Османской империи, но не только.

Одним из самых популярных турецких сериалов на постсоветском пространстве стала историческая костюмированная сага «Великолепный век», повествующая о жизни султана Сулеймана I, его эпохе и завоеваниях. На смену ему пришел «Возрождение: Эртугрул». Военно-историческая драма в одночасье стала хитом среди мусульманской аудитории. Среди поклонников бравого Эртугрула, отца Османа I, основателя Османской империи, значатся первые лица нескольких государств.

Не осталась равнодушна к подвигам огузского лидера Эртугрула и мусульманская часть Северного Кавказа. Так, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побывал с визитом на месте съемок сериала. Он выразил свое восхищение мастерством актеров и режиссера, вручив им памятные подарки, а также пригласил их к себе в гости в Чечню. По мнению Кадырова, сериал очень нужный, прежде всего, для того, чтобы люди помнили историю и знали свои традиции.

Преданным поклонником сериала также является третий сын главы Чечни - 11-летний Адам. Мальчик даже принял участие в съемках сериала, сумев показать свои способности.

Турецкие сериалы пользуются огромной популярностью и в Латинской Америке. Там они известны под названием «Telenovelas Turcas». Многие жители стран этого региона не видят лучшего развлечения, чем времяпрепровождение в компании теленовелл, созданных в далекой и еще недавно мало знакомой стране.

Так, к примеру, президент Венесуэлы Николас Мадуро на волне популярности турецких дизи у себя в стране, в особенности «Возрождение: Эртугрул», в 2018 году прилетел знакомиться с любимыми персонажами исторического сериала. В ходе общения с журналистами он рассказал о том, что предложил сценаристам проекта и режиссеру сотрудничество, дабы реализовать общий проект в Венесуэле. Мадуро также отметил, что является давним фанатом сериала. Он привел в пример параллель между главным героем, который, несмотря на трудности, никогда не сдается, и собственным государством, которое в этом, по его мнению, очень похоже на отважного тюркского воина.

После визита в Турцию с посещением инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также мест съемок любимого сериала, Николас Мадуро заявил, что Каракас готов всячески углублять сотрудничество с Анкарой во всех сферах.

По большому счету, турецкие теленовеллы очень близки и актуальны для Латинской Америки. Они строятся вокруг ряда очень похожих социальных проблем: неравенство между бедными и богатыми, права и роль женщины в обществе, миграция и адаптация жителей сельской местности в мегаполисах, а также место семейных и религиозных ценностей в жизни современных людей.

Бонусом во всей истории культурных взаимоотношений между Анкарой и государствами Латинской Америки являются выгодные экономические контракты, а также толпы туристов и рост интереса к изучению турецкого языка и культуры.

Однако даже в достаточно консервативных и виртуозно обходящих острые углы турецких сериалах некоторые зарубежные политики узрели для себя опасность. Так, например в Узбекистане, дизи одно время запрещались с завидной периодичностью. К сожалению, каких-либо объяснений на данный счет официально никто не давал. Иногда, правда религиозные деятели Узбекистана, отмечали, что, по их мнению, те противоречат догмам истинного ислама и развращают молодежь. Удивительным образом блокировка турецких сериалов всегда совпадала с осложнениями в отношениях между двумя странами.

Похожим образом дела обстоят и с государствами Залива. Так, в 2018 году крупнейший телехолдинг на Ближнем Востоке и Северной Африке - MBC Group - снял с эфира все турецкие телесериалы без объяснения причин. По мнению доцента Северо-западного университета Катара в Дохе Мириам Берг, причина запрета дизи, которые вот уже 10 лет как завоевывали сердца зрителей стран Аравийского полуострова, кроется в желании помешать Анкаре использовать ту самую «мягкую силу», которая успешно создавала позитивный образ Турции в арабском мире.

Берг также поделилась с газетой Hürriyetмнением, что причина еще и в том, что после начала показа турецких сериалов, т. е. в последние 10 лет, в арабских странах женщины стали больше говорить о своих правах. «Слово «турецкий» превратилось в синоним «романтичный». В турецких сериалах показывается такое красивое отношение к женщинам, и там играют такие красивые актеры - неудивительно, что не избалованные мужским вниманием арабские женщины стали понимать, что они заслуживают лучшего к себе отношения», - подчеркивает Берг. И конечно, после начала показа сериалов в Турции резко возросло число туристок из арабских стран.

Между тем, запрет вызвал, скорее, обратный эффект. В ответ на него в ряд арабских стран увеличился поток турецких культурных продуктов онлайн. «Аудитория начала смотреть турецкие драмы по Интернету с английскими или арабскими субтитрами. Но большинство из них посещают сайты турецких каналов, чтобы посмотреть контент на языке оригинала, - рассказала Берг. - Многие из моей исследовательской группы заявили, что им нравится данный вариант, поскольку таким образом они также могут изучать турецкий язык». Как бы то ни было, турецкие сериалы уверенно удерживают интерес к себе во всем мире. Популяризация дизи способствует укреплению позиции Анкары в качестве связующего между Западом и Востоком. Культурное взаимодействие такого рода помогает не только развивать сотрудничество между странами и народами, но и избавляться от стереотипов и предубеждений касательно Турции.