Добрались турецкие сериалы и до наших глаз. Не успев ими даже моргнуть, мы намертво подсели на эту «иглу». Причем аудитории стран СНГ можно назвать одними из крупнейших потребителей популярного контента.

Каковы же причины повальной турецкой сериаломании, и о чем говорят цифры необычного феномена?

Dizi – что это такое?

В сентябре прошлого года в британской The Guardian было опубликовано исследование,сделанное на основе книги писательницы Фатимы Бхутто «Новые короли мира: рассылка из Болливуда, дизи и кей-попа», в которой она, в числе прочего, описывает феномен влияния турецких сериалов на зрителей по всему миру.

Бхутто в своей беседе с доктором исторических наук профессором Босфорского университета госпожой Арзу Озтюркмен выясняет, почему турецкие сериалы не следует называть мыльными операми, теленовеллами и даже историческими драмами. Она настаивает на том, что производимые Турцией проекты для телевидения – ни что иное как «дизи» (dizi - по-турецки «сериал»). Это отдельный, по ее мнению, «прогрессирующий жанр» с уникальным характером повествования, в котором задействовано как пространство, так и особое музыкальное сопровождение.

Второе место в мире по экспорту сериалов

Уникальный в своем роде жанр «дизи» ежегодно приносит Турции сотни миллионов долларов. Так, в 2013 году, по подсчетам агентства «Анадолу», доход от экспорта сериалов составил 150 миллионов долларов, в 2017 году - 350 миллионов, а в 2018 – уже 500 миллионов. «Дизи» были показаны на многих континентах - от Ближнего Востока до Балкан, от Западной Африки до Центральной Азии, от Дальнего Востока до Южной Америки. Посмотрели их в общей сложности порядка 700 миллионов человек в 146 странах мира.

Только «Великолепный век», один из самых популярных турецких телепроектов, был экспортирован в 86 стран. Он стал единственным турецким сериалом, который был показан в Японии.

Самые популярные турецкие сериалы

После трансляции популярного турецкого исторического «дизи» на российском телеканале «Домашний» в 2012 году в стране дружно случился «Великолепный век головного мозга». Люди толпами поехали во дворец Топкапы в Стамбуле, чтобы воочию оценить места проживания всех страстей знаменитой Хюррем Султан и падишаха Сулеймана. С прилавков турецких магазинов тоннами стали скупаться украшения и кольца а-ля Хюррем, а на курсах турецкого языка не оставалось ни единого свободного места.

Однако «Великолепный век» не был первым, показанным нашей аудитории турецким «дизи». В далеком 1986 году, еще во времена СССР, зрители прильнули к голубым экранам, наблюдая за историей любви Фериде и Кямрана в сериале «Королек - птичка певчая», снятого по одноименному роману Решата Нури Гюнтекина. Уже тогда советским женщинам полюбились турецкие романтические телеистории с их чрезмерным драматизмом и высоким романтизмом.

Спустя почти 30 лет, турки вновь снимут «Королька», но уже с новыми лицами и ориентацией на рейтинги, которые неумолимо диктуют свои правила. Сериал также покажут по «Домашнему», аудитория которого, наверняка, разделится на два лагеря – тех, кто помнит старого «Королька» и считают его неоспоримо лучшим, и тех, кому полюбилась игра современных турецких суперзвезд.

Где русскоязычная аудитория смотрит турецкие «дизи»?

Впрочем, смотреть турецкие «дизи» уже давно можно не только по телевидению. На ошеломляющий спрос последовало не совсем легальное предложение: в Интернете представлен широкий ассортимент различных сайтов и групп в социальных сетях, которые собственными усилиями переводят эпизоды сериалов на русский, при этом неплохо их озвучивая.

Фанаты, полюбившихся проектов, объединяются в сообщества и образуют целые сети. Там они делятся информацией о приглянувшихся актерах, мониторят их личную жизнь, а также обмениваются мнениями о сериалах.

Самые популярные фанатские группы имеют сотни тысяч подписчиков в «Вконтакте» и Инстаграме. Они даже обзавелись своими отдельными сайтами, на которых всегда можно найти актуальную информацию о турецких знаменитостях и посмотреть любимые «дизи»: http://dizimania.ru/, http://teammy.ru/, https://kino-teka.com/, http://turkish-tv-series.ru/, http://turkishtv.ru/.

Почитатели исторической саги «Великолепный век» создали в 2014 году страницу в стиле знаменитого сериала на основе крупнейшего в мире развлекательного сайта для фанатов Fandom https://muhtesemyuzyil.fandom.com/ru/. Она насчитывает 776 статей.

Видя очевидную популярность турецких «дизи», многие онлайн-кинотеатры и видеосервисы выкупили права на показ. Российская медиакомпания «Ivi» предлагает к просмотру ряд турецких проектов, среди которых: «Воскресший Эртугрул», «Султан моего сердца», «Внутри», «Курт Сеит и Александра», «Право на престол: Абдулхамид» и другие.

При желании можно посмотреть сериалы и на языке оригинала на турецких интернет-платформах Blutv.com, Puhutv.com.

Завоевание сервиса Netflix

Главной победой для производителя турецких сериалов стал заказ первого оригинального «дизи» - «Защитник» (Muhafız) крупнейшим в мире американским стриминговым сервисом Netflix. Это история простого стамбульского паренька, который в один миг узнает о своем тайном предназначении - быть защитником огромного многомиллионного города от «бессмертных», веками терроризирующих обычных людей.

Фэнтэзийный «дизи» пришелся по вкусу зрителям по всему миру, сделав американо-турецкий проект одним из самых популярных на платформе. Такой успех положил основание перспективному сотрудничеству Netflix с турецкими производителями.

Второй турецкий «дизи» - «Дар» (Atiye) также имел большой успех у аудитории. Особым вниманием и положительными отзывами зрители удостоили документальный исторический проект - «Восход Османской империи», который рассказывает о завоевании Константинополя султаном Мехмедом II. Набирает обороты молодежный сериал «Любовь 101» (Aşk 101), который уже продлен на второй сезон. Зрители с нетерпением ждут его продолжения.

Cреди турецких проектов Netflix можно увидеть и другие популярные «дизи», которые имели огромный успех по всему миру.

Патриотический дух

Сериал, который вызвал огромный интерес не только у женщин, но и у мужчин, - «Воскресший Эртугрул» (TRT1). Исторический «дизи» покорил миллионы сердец по всему миру. По вкусу он пришелся и российским зрителям, особенно в традиционно мусульманских регионах, а также в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Люди с удовольствием наблюдали за жизнью тюркского племени, которое, несмотря на все трудности, встречающиеся на их пути, смогло достойно пронести знамя ислама и положить начало основанию Османской империи.

Сериал получился настолько душевным и эмоциональным, что на просторах Интернета стали появляться фотографии и видео того, как зрители в головных уборах времен Эртугрула Гази и с мечом на перевес ожидают новую серию и новых врагов отважного бея.

Президент Ассоциации турок-ахыска в Кыргызстане Атамша Дурсунов, со своей стороны, отмечает, что с большим вниманием следит за новинками. «Турецкие исторические сериалы очень полезны для нашего народа. Они предлагают зрителю историческую информацию и укрепляют чувства патриотизма», - сказал он.

Помимо всего прочего, исторические «дизи», как, например, «Воскресший Эртугрул», а также его продолжение «Основание: Осман», повествующего об основателе Османской империи - Османе I Гази, позволяет турецким диаспорам из стран СНГ поддерживать ментальную связь со своей этнической родиной и пополнять знания о великих предках.

Почему турецкие «дизи» полюбились зрителям СНГ?

Кроме широкой мусульманской аудитории, которая любит «дизи» про Эртугрула и Османа, огромную армию поклонников на просторах бывшего СССР имеют драматические проекты и романтические комедийные сериалы. Многие наши соотечественницы пролили немало слез за просмотрами «Запретной любви», «1001 ночи», «Без вины виноватой», «Кюзей Гюней» и многих-многих еще. Другие смеялись и огорчались вместе с героями «Любви напрокат», «Ранней пташки», «Зимнего солнца» и «Полнолуния». Турецкие сериалы составляют конкуренцию американским. Они не несут поднадоевшую поп-культуру с ее пропагандой и навязчивыми свободами. «Дизи», как правило, имеют в основе традиционные ценности, естественно переплетенные с обычной и понятной для нас жизнью. Это и получает глубокий душевный отклик у аудитории. Яркая картинка видов прекрасного Стамбула, роскошных особняков и дизайнерских интерьеров, а также привлекательные образы актеров и актрис также радуют глаз многих зрителей, создавая у них ощущение сопричастности к этому иллюзорному миру. Есть и эмоциональный аспект - женщин привлекает альтернативная модель повседневных отношений с мужчинами, с близкими, с окружающими, отличная от того, к чему привыкли они. Горячие турецкие красавцы на экране умеют быть романтичными и красноречивыми - что, безусловно, заставляет многих ждать выхода новых серий полюбившихся проектов. Турецкие герои очень эмоционально выражают свои чувства, нередко пуская отнюдь не скупую слезу, а целые реки слез. Если мужчины, которых знают зрительницы на постсоветском пространстве, скупы на эмоции, то турецкие - прямая их противоположность. Они с полной отдаче относятся к выражению своих чувств. Важно и то, что турецкий менталитет близок и понятен как на Западе, так и на Востоке. Исторически турки интегрировали в себя многие культуры и цивилизации. «Дизи» же показывают нам разносторонность жизни турецкого общества, которое, как и во многих соседних странах, порой разрывается между традиционными ценностями и желанием быть на волне современных европейских тенденций.