Россия будет рассматривать любое применение немецких крылатых ракет Taurus против российских объектов как прямое участие Германии в военном конфликте в Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре... все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях», — подчеркнула Захарова.

Это заявление прозвучало на фоне высказывания вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности поставить Украине ракеты Taurus при согласовании с партнерами по ЕС. Мерц отметил, что некоторые страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, уже поставляют Киеву крылатые ракеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Мерца, предупредив, что такой шаг неизбежно приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в разговоре с агентством «Анадолу» также подтвердил, что поставки Taurus сделают Германию прямым участником конфликта. «Эти страны ведут войну против России, используя свои прокси-силы. Поставка ракет Taurus станет еще одним шагом к эскалации», — заявил дипломат.

Ракеты Taurus, имеющие дальность действия более 500 километров, известны своей высокой точностью при поражении укрепленных целей, таких как мосты и глубоко расположенные командные бункеры.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отклонял просьбы Киева о передаче этих ракет, обосновывая свою позицию опасениями эскалации конфликта.