Москва и Анкара могут начать совместные работы по использованию космического пространства, говорится в статье посла РФ в Турции Алексея Ерхова, написанной для издания Daily Sabah.

Российский дипломат считает, что запуск Анкарой собственной космической программы и открытие национального космического центра является хорошей основой для сотрудничества двух стран в данной отрасли.

По словам Ерхова, в этой связи, прежде всего, должно пройти обсуждение «соответствующих резолюций ООН, направленных на выработку справедливых механизмов регулирования совместного использования космического пространства».

Глава дипмиссии напомнил о том, что некоторые страны считают, что государства имеют право использовать космическое пространство не только для оборонительных целей, но и для нападения.

«Ястребы» хотели бы в случае возникновения конфликта продумывать широкий комплекс космических операций, создавать и обновлять правила, позволяющие им применять силу и разрабатывать упреждающие военные системы», - подчеркнул посол.

Создаваемая сегодня правовая база, как говорится в статье турецкого англоязычного издания, «позволит людям вместе исследовать космос, используя совместные ресурсы и силы». «Поэтому, когда мы, наконец, откроем Солярис, очень надеемся, что на его орбите будет размещена не военная база, а научная станция для исследования галактики. Давайте создадим светлое будущее для наших потомков», - заключил дипломат.

В мае 2018 года Турция сообщила о планах запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена выделить около 6 миллиардов долларов. В декабре 2018 года по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было создано Космическое агентство Турции.