БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Россияне не выплатили 90% просроченных во время пандемии кредитов
Задолженность по розничным кредитам выросла в мае и июне, когда в России начали снимать ограничения
Россияне не выплатили 90% просроченных во время пандемии кредитов
Фото: Reuters / Reuters
1 августа 2020 г.

После завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам не улучшилась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на РБК. Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.

В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам. При этом аналитики обратили внимание на прирост объема займов с просрочкой от 30 до 89 дней — такие задержки характерны для людей, которые начали их допускать в разгар пандемии.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в июне не обслуживалось больше месяца 365 тыс. кредитов на сумму 5,9 млрд руб. С апреля их число выросло на 38,8%, а объем проблемных долгов — на 80%. Примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев. Их объем вырос на 10,9%, до 5,4 млрд руб.

В «Эвифаксе» отметили, что просроченная задолженность, возникшая в пандемию, переходит из краткосрочной в длительную. Это может быть связано с тем, что банки не могут оперативно взыскать долги. Еще одна причина — избирательное применение программ реструктуризации, считают аналитики.

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