Без гарантий никуда

«Мы не возражаем против переговоров [с США] без предварительных условий и при сохранении красных линий, обозначенных Ираном. [США] говорят, что Иран должен прекратить обогащение [урана], в то время как это [возможность продолжать обогащение] — одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся», — заявил советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с иностранными дипломатами заявил, что Тегеран обдумывает перспективу возобновления «ядерных» переговоров с США. В частности, он изучает сроки, место, форму, условия и гарантии, которые требуются от Ирана.

По словам министра, для возобновления переговоров Вашингтон должен предоставить Тегерану «твердые гарантии», что события 12-дневной войны не повторятся. Он также добавил, что Соединенным Штатам «необходимо признать ответственность за ошибки и продемонстрировать изменение в поведении, прежде чем Тегеран возобновит с ним переговоры».

Аракчи подчеркнул, что если переговоры состоятся, их предметом будут исключительно ядерный вопрос и укрепление доверия к ядерной программе Ирана в обмен на снятие санкций.

Министр иностранных дел страны подчеркнул, что именно Вашингтон прервал переговоры для совершения атак на Иран. Он также добавил, что Тегеран имеет право потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб от американских бомбардировок.

В настоящее время через посредников «ведутся дипломатические дискуссии», но такой формат может поменяться.

Аракчи особо отметил, что Тегеран не прекращает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но оно приобретет иную форму. По его словам, теперь запросы агентства будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана в индивидуальном порядке, будут учитываться в том числе вопросы безопасности.

С таким заявлением глава МИДа выступил на фоне указа о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, подписанного президентом Масудом Пезешкианом 2 июля. Как пояснили в Тегеране, это решение обусловлено утечкой конфиденциальных данных.

Иран готов к переговорам

О готовности Ирана к переговорам заявил и вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. По его словам, в настоящее время «позиция правительства по-прежнему заключается в необходимости ведения переговоров с [параллельным] применением силы».

Экс-советник президента Ирана Али Асгар Шафиан отметил, что за год нахождения у власти президент Пезешкиан, выступающий за реформы, смог убедить различные центры силы в стране в необходимости продолжать переговоры с США, считая, что в настоящее время есть возможность устроить перезагрузку отношений.

Тегеран стал посылать сигналы о готовности к диалогу после завершения турне Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Израильский премьер на встрече с президентом Дональдом Трампом обсуждал возможность нанесения новой волны ударов по Ирану.

Хотя необязательно Тель-Авив будет спрашивать одобрение Вашингтона для возобновления атак, однако в администрации Дональда Трампа ему уже дали понять, что не хотят новой эскалации, поскольку стремятся сохранить дипломатические каналы с Тегераном.

Не исключено, что Израиль продолжит проводить точечные операции против иранских ученых-ядерщиков и сотрудников службы безопасности Ирана.

Ирану бомба не нужна

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что для возобновления переговоров между США и Ираном нужна всего лишь политическая воля.

«Потому что, как ни странно, у Вашингтона и Тегерана есть общие интересы, связанные как раз с возобновлением этих переговоров и с тем, чтобы прийти к какому-то соглашению. Американцы, понятно, хотели бы на этом деле заработать, к тому же максимально оторвать Иран от Китая, в том числе в истории, касающейся транспортных коридоров и желания китайцев выстроить свой «Один пояс, один путь», — пояснил эксперт.

По словам политолога, у иранцев в свою очередь также есть интересы экономического плана.

«Это желание выйти из экономической изоляции, желание, чтобы с них сняли санкции, ну и понятно, что если мы говорим о переговорах, то эти желания еще касаются и возможности обогащения урана и дальнейшего развитие своей ядерной программы, причем именно в мирном формате. Иранцам атомная бомба не нужна», — считает аналитик.

Специалист полагает, что есть и другие факторы, влияющие на эту ситуацию.

«Прежде всего, израильское лобби в Соединенных Штатах и очень высокая зависимость президента Трампа от тех мотивов, которые есть у Биньямина Нетаньяху, который в свою очередь зависит от своей внутренней политики и внутриполитические вызовы для израильского премьера отражаются на регионе, на секторе Газа, на Иране и других странах Ближнего Востока. Если бы не эта связка, не этот якорь в виде Нетаньяху и стоящих перед ним внутриполитических вызовов, я думаю, Трамп давно бы уже сел с иранцами за стол переговоров, они давно бы обсуждали всю эту историю с ядерной программой и с взаимными уступками», — подытожил Онтиков.