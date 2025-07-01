ПОЛИТИКА
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Баку возбудил дело об убийстве братьев в Екатеринбурге
Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело об убийстве двух граждан в Екатеринбурге российскими силовиками
Баку возбудил дело об убийстве братьев в Екатеринбурге
Генпрокуратура Азербайджана / Генпрокуратура Азербайджана
1 июля 2025 г.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели двух братьев-азербайджанцев от рук российских силовиков в Екатеринбурге. 60-летний предприниматель Гусейн Сафаров и 55-летний таксист Зияддин Сафаров скончались 27 июня в результате задержания во время совместной спецоперации Росгвардии, МВД и ФСБ.

По данным следствия, братья и другие граждане Азербайджана подвергались избиениям тяжелыми тупыми предметами в служебных автомобилях и административных зданиях силовых ведомств. Пострадавшие находились в беспомощном состоянии и не могли защититься. Гусейн Сафаров умер около 15:00 в здании полиции, его младший брат Зияддин — утром в служебной машине.

Судмедэкспертиза, проведенная в Азербайджане, показала масштаб насилия. Как сообщил гендиректор Объединения судебно-медицинской экспертизы профессор Адалет Гасанов: «Вчера около 22:00–23:00 тела были доставлены в наше отделение. Их осмотр завершился уже после полуночи».

У Гусейна Сафарова обнаружены множественные переломы костей, деформация грудной клетки, гематомы и кровоподтеки по всему телу. «При вскрытии были зафиксированы внутричерепные кровоизлияния, кровоизлияния под оболочками головного мозга, множественные двусторонние переломы ребер со смещением, повреждения легких костными отломками, кровоизлияния в межреберные мышцы, разрывы плевры и легких, двусторонний гемопневмоторакс. Также отмечен разрыв брюшины и ее пропитывание кровью», — сообщил эксперт.

Причиной смерти обоих братьев стал посттравматический шок. Примечательно, что в российском медицинском свидетельстве о смерти Зияддина Сафарова указана острая сердечная недостаточность, хотя азербайджанская экспертиза выявила у него перелом носа, деформацию грудной клетки, обширные гематомы и внутренние кровоизлияния.

Уголовное дело возбуждено по статьям об умышленном убийстве группой лиц с особой жестокостью, превышении должностных полномочий и применении пыток, приведших к смерти. Создана специальная следственная группа, планируются запросы о правовой помощи в рамках международного сотрудничества.

Другие задержанные азербайджанцы также подверглись насилию — некоторые находятся в российских больницах с травмами различной степени тяжести.

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