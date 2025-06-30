Испытание на прочность

Отношения между Москвой и Баку трещат по швам. Первым вызовом стало крушение самолета AZAL — Азербайджан так и не добился от РФ внятной реакции по привлечению виновных к ответственности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд резких заявлений, в Баку закрыли «Русский дом» и некоторые СМИ. Однако дальнейшей эскалации не произошло.

Теперь новый вызов — жесткие массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. Силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана. В результате операции два человека погибли, один находится в реанимации. По данным азербайджанских СМИ, всего арестованы девять человек, у одного из них сломано ребро.

В РФ объяснили: таким образом правоохранители искали причастных к преступлениям двадцатилетней давности. В частности, их подозревают в причастности к убийству Юниса Пашаева, который скончался в больнице от ножевых ранений в мае 2001 года. А также — в организации покушения на убийство в мае 2011 года.

В Азербайджане с мотивацией силовиков не согласны. В Минкультуры страны связывают их действия с этнической принадлежностью своих граждан и подчеркивают: в последнее время подобные случаи в РФ стали систематическими.

В стране отменены все культурные мероприятия с участием России. Также сорвана поездка российского вице-премьера Алексея Оверчука в Баку. Депутат Нацсобрания Нигяр Мухаммедова подчеркнула, что правительство «не видит никакого значения в поездке Оверчука или любого другого должностного лица в сложившейся ситуации».

Ответ пришел и по дипломатической линии. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации в Баку Петра Волоковых для выражения решительного протеста в связи с трагическим инцидентом. А сотрудники азербайджанского МВД провели обыск в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку.

В то же время позиция российских политиков больше похожа на принцип «лучшая защита — нападение». Депутат Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал реакцию Баку чрезмерной. «Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать. До поры поддерживалась видимость добрососедских отношений, но сейчас становится очевидной иная позиция Баку», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что события в Екатеринбурге не должны быть поводом «для демаршей со стороны Баку».

Что ждет двусторонние отношения

Политолог Ильгар Велизаде сомневается, что в отношениях двух стран пройдена точка невозврата. По крайней мере, посол Азербайджана остается в Москве, а в Баку продолжает работу представитель российской стороны.

«Говорить о разрыве дипломатических связей преждевременно. Но стоит отметить, что происходящее беспрецедентно для двусторонних отношений: впервые был отменен визит российского вице-премьера. Это говорит о том, что исключать дальнейшую эскалацию нельзя», — подчеркивает собеседник.

По его словам, произошедшее событие повлияет на региональную динамику и систему экономических связей: «Полагаю, обе стороны это осознают. Однако инициатором обострения стали действия российской стороны, прежде всего силовых структур. Таким образом, условно говоря, мяч сейчас на стороне Москвы: именно там должны сделать выводы и изменить текущую траекторию развития событий».

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с TRT на русском указал, что характер задержаний в Екатеринбурге приводит к мысли, что российско-азербайджанские отношения стали жертвой внутренних разборок среди российских элит.

«Есть определенная часть российской элиты, которая придерживается комплементарной линии по отношению к Азербайджану, тогда как другая, прежде всего силовой блок, ориентирована на конфронтационный сценарий», — указывает эксперт.

По его словам, после инцидента со сбитым самолетом AZAL отношения между Москвой и Баку начали постепенно восстанавливаться и даже наметились позитивные сдвиги. В частности, во время войны между Ираном и Израилем Азербайджан сыграл ключевую роль в эвакуации российских граждан. А визит Алексея Оверчука в Баку должен был сопровождаться обсуждениями перспектив открытия Зангезурского коридора.

«И на этом фоне случается непонятная акция в Екатеринбурге. Причем речь идет о преступлениях почти 25-летней давности. То есть эти люди все это время открыто жили в России, занимались бизнесом. А задерживают их именно сейчас, причем с применением силы. Все это выглядит как сознательная провокация, направленная на срыв позитивной динамики в российско-азербайджанских отношениях», — констатирует собеседник агентства.

Ответственность за произошедшее, по его словам, лежит на тех кругах внутри российской власти, которые заинтересованы в сохранении напряженности и не желают нормализации диалога с Баку.