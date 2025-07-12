Президент России Владимир Путин в частных разговорах с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и иранскими представителями выразил поддержку позиции США о «нулевом обогащении» урана Тегераном.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на европейские и израильские источники, знакомые с содержанием бесед.

По информации издания, Москва призывает Тегеран отказаться от обогащения урана в рамках будущей ядерной сделки. Об этом, по данным собеседников Axios, Путин говорил в личных переговорах с иранскими чиновниками, а также в телефонных разговорах с Трампом и Макроном на прошлой неделе.

«Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам», — заявил один из высокопоставленных представителей Израиля.

По словам европейского чиновника, Путин лично призывал Тегеран рассмотреть вариант полного отказа от обогащения, чтобы облегчить переговоры с США.

«Путин поддержал бы нулевое обогащение. Он призвал иранцев работать в этом направлении. Иран отказался рассматривать этот вариант», — отметил источник Axios.

Официально Россия до сих пор заявляет, что Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии, включая обогащение урана.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал удары США и Израиля по объектам в Иране «посягательством» на гарантированную международным правом возможность развития атомной энергии в мирных целях.

Президент Путин также неоднократно заявлял, что Тегеран имеет право на развитие мирного атома и предлагал поддержку в этой области.

Тегеран продолжает настаивать, что обогащение необходимо для мирных целей и должно быть частью любой будущей договоренности.