Продолжение взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможно лишь при устранении двойных стандартов в отношении иранской ядерной программы. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Согласно заявлению, опубликованному администрацией президента, стороны обсудили ключевые международные события, включая 12-дневный вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, а также развитие отношений между Ираном и Европейским союзом.

Пезешкиан подтвердил приверженность своей страны принципам дипломатии, взаимного уважения и соблюдения норм международного права.

Он отметил, что решение парламента о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ стало ответом на «предвзятые и непрофессиональные действия» главы агентства Рафаэля Гросси. Пезешкиан также напомнил об активном взаимодействии между Ираном и МАГАТЭ в прошлые годы.

«Продолжение этого взаимодействия возможно лишь при устранении двойных стандартов в отношении иранской ядерной программы. Любое повторение актов агрессии встретит более решительный и сокрушительный ответ», — заявил президент Ирана.

Он также выразил готовность к расширению отношений с ЕС и поиску решений по спорным вопросам в рамках «конструктивного и уважительного диалога».

Председатель Европейского совета подтвердил стремление ЕС к дипломатическому урегулированию и дальнейшему взаимодействию с Ираном. Он подчеркнул, что международные организации должны избегать любых форм двойных стандартов.

Кошта выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью иранцев в результате ударов Израиля и затронул ситуацию в Газе.

«Европейский союз осуждает нарушения прав человека в Газе со стороны Израиля, настаивает на немедленном прекращении огня, обеспечении поставок гуманитарной помощи и оказании действенной поддержки палестинскому народу», — заявил Кошта.