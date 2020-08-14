Анкара расценивает как «лицемерие» и «предательство палестинцев» соглашение о «полной нормализации отношений» между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, о достижении которого вчера объявил президент США Дональд Трамп.

«Мы можем прервать дипломатические отношения с руководством Абу-Даби или же отозвать своего посла. Мы вместе с палестинским народом», - отметил в этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Министерства иностранных дел Турции подчеркнули, что ОАЭ пытаются использовать заведомо обреченный на провал «Мирный план» Вашингтона в своих интересах, игнорируя волю палестинцев.

Подвергнув резкой критике подобную политику, ведомство также напомнило, что Абу-Даби в одностороннем порядке подрывают принятую Лигой арабских государств в 2002 году Арабскую мирную инициативу, которую впоследствии поддержала и Организация исламского сотрудничества.

В МИД подчеркнули, что любые попытки США, Израиля и ОАЭ представить достигнутое соглашение как инициативу, вносящую вклад в урегулирование ближневосточного конфликта, не отражают действительности.

«Так называемый «Мирный план» Вашингтона по Ближнему Востоку с самого начала был обречен на провал. ОАЭ же пытаются использовать план США в своих интересах, игнорируя волю палестинцев. Власти ОАЭ не имеют права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины и ее народа, идти на уступки в жизненно важных для палестинцев вопросах. История и народы региона не простят лицемерное поведение ОАЭ, предавших палестинцев», – сказано в сообщении.

Пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын также расценил договоренности между Израилем и ОАЭ как предательство по отношению к палестинскому народу. «История, конечно же, разочарует тех, кто предает народ Палестины и его правое дело», - написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Израиль и ОАЭ достигли договоренности о «полной нормализации отношений». Соответствующий документ был подписан самим американским лидером, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайдом.

По условиям сделки Тель-Авив отложит ранее принятое решение о распространении своего суверенитета на палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, но только временно. На пресс-конференции Нетаньяху заявил, что, несмотря на соглашение о «нормализации отношений» с ОАЭ, он «все еще привержен» аннексии части территорий Западного берега. «Президент США Дональд Трамп попросил приостановить аннексию частей Западного берега, и я согласился», - пояснил он, добавив, что расширение Израиля на территории Западного берега будет происходить «только в координации с Соединенными Штатами».

Палестинские власти, со своей стороны, также выразили возмущение объявленным США соглашением между ОАЭ и Израилем. Президент Махмуд Аббас и глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания в ходе переговоров отвергли любые сделки за спиной народа Палестины. «Позиция, которой придерживается весь палестинский народ, выражается в поддержке нашего президента, который не отступит от идеи создания полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме», - отметил Хания.

В знак протеста против соглашения Министерство иностранных дел Палестины заявило об отзыве посла из Абу-Даби. По словам лидера ХАМАС, шаг ОАЭ попирает национальные и религиозные права палестинцев. ОАЭ стали третьей арабской страной, заключившей аналогичное соглашение с Израилем после Египта (1979) и Иордании (1994).