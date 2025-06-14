ТУРЦИЯ
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Турция: Кюреджик не связан с операциями Израиля
Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций Турции опроверг сообщения о якобы передаче данных с базы Кюреджик в пользу Израиля
Турция: Кюреджик не связан с операциями Израиля
Управление коммуникаций Администрации президента Турции / AA
14 июня 2025 г.

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций Администрации президента Турции выступил с опровержением информации о том, что с базы Кюреджик якобы передаются данные Израилю.

В заявлении подчеркивается, что радиолокационная база Кюреджик была создана в интересах национальной безопасности Турции и действует в соответствии с целями защиты стран — членов НАТО.

«Данные, получаемые на базе Кюреджик, обрабатываются и используются строго в рамках процедур НАТО и могут быть переданы исключительно странам-союзникам. Речь о передаче этих данных государствам, не входящим в альянс, в том числе Израилю, не идет и идти не может», — заявили в Центре.

Там также подчеркнули, что распространяемые противоположные утверждения являются черной пропагандой.

«Если подобные заявления не являются результатом неосведомленности, то их можно рассматривать лишь как подрывную деятельность в интересах третьих сил», — говорится в заявлении.

Центр напомнил, что открытое распространение недостоверной информации, связанной с внутренней и внешней безопасностью страны, квалифицируется как преступление.

В заключение в Центре подчеркнули, что Турция решительно выступает против дестабилизирующих действий Израиля на Ближнем Востоке и никогда не поддерживала и не будет поддерживать подобные шаги. Эта позиция, как отмечается, последовательно отстаивается Турцией и в рамках НАТО — в частности, в вопросах участия Израиля в натовских учениях.

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