Американское популярное интернет-издание Defense News представило рейтинг 100 крупнейших оборонных компаний мира, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2019 году. В него вошли семь турецких производителей: ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS и HAVELSAN.

Флагман турецкой оборонной промышленности ASELSAN расположился на 48-й позиции в ежегодно обновляемом списке. Для сравнения, в 2006 году предприятие находилось на 93-м месте в рейтинге. В 2019 году оборот компании вырос на 21% по сравнению с годом ранее – с 1,792 миллиардов до 2,172 миллиардов долларов.

ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с выполнением государственных заказов компания активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время ее разработки внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности ASELSAN охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.

Еще одна турецкая компания - TUSAŞ, являющаяся одним из главных поставщиков таких международных гигантов, как Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier и Leonardo, впервые попала в список еще в 2011 году - тогда она занимала 83-е место.

В этом году TUSAŞ расположился на 53-ей строчке рейтинга, поднявшись на 30 позиций вверх. В 2019 году оборот компании вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом (с 1,307 миллиардов до 1,858 миллиардов долларов).

Кроме того, в прошлом году впервые в Топ-100 Defense News оказалась компания BMC. Ее оборот за год сократился с 554 до 533 миллионов долларов. Тем самым, BMC опустилась в рейтинге на четыре строчки – до 89-й. Продукция предприятия включает грузовики, автобусы, бронированные машины.

Компания ROKETSAN опустилась в рейтинге на три позиции (с 89 до 91-й) так же, как и STM (с 85 до 92-й).

Один из ведущих производителей бронетанковой техники в Турции, компания FNSS, в этом году впервые оказалась в списке, расположившись на 98-м месте. Ее оборот в 2019 году вырос на 2% - с 374 до 367 миллионов долларов.

Следом за FNSS на предпоследнем месте в рейтинге оказалась компания HAVELSAN, которая также попала в список 100 Defense News впервые. В прошлом году ее оборот вырос на 6% – с 278 миллионов до 295 миллионов долларов.

Первую пятерку рейтинга составили американские компании Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman и Raytheon. В первую десятку попали также две китайских государственных корпорации — Aviation Industry Corporation of China (6-е место) и China North Industries Group Corporation Limited (8-е место). В списке есть и две российские компании - «Алмаз-Антей» (опустилась с 15 на 17) и АО «Тактическое ракетное вооружение» (35 место).