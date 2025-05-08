Москва готовится с размахом отмечать День Победы. Всего в Кремле надеются на визит более 20 глав государств. «У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вечером 7 мая в аэропорту «Внуково» приземлился самолет лидера КНР Си Цзиньпина. Он выразил надежду, что его участие в мероприятиях придаст мощный импульс российско-китайскому стратегическому партнерству.

«В условиях глобальных технологических перемен Китай и Россия неуклонно укрепляют политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие, поддерживают тесную координацию в международных делах, укрепляют стабильность в турбулентном мире и играют важную конструктивную роль», — объявил он по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Примерно за полчаса до визита Си Цзиньпина в Москву также прилетел президент Сербии Александр Вучич. Он записал обращение на Красной площади, где пожаловался на то, что лидеры европейских стран не поддержали его решения отправиться в Россию в разгар войны с Украиной. «Я горжусь тем, что Сербия самостоятельно и независимо принимает решения», — заявил он, добавив, что если в Брюсселе захотят «кого-то наказывать, пусть наказывают меня».

В тот же день Путин принял в Кремле и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Есть и неожиданные гости. «Да, поеду», — подтвердил свое участие в параде Победы премьер-министр Армении Никол Пашинян. В последние годы отношения между странами заметно ухудшились. В 2024 году армянский лидер заявлял, что иностранные лидеры не должны ежегодно приезжать в Москву на парад Победы.

Среди других, прибывших в Россию лидеров: президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Кубы — Мигель Диас-Канель, Конго — Дени Сассу-Нгессо, Эфиопии — Тайе Ацке-Селассие, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Беларуси — Александр Лукашенко, Таджикистана — Эмомали Рахмон и другие.

Вместе с тем от визита отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Официальная причина: у азербайджанского лидера на эти дни запланированы внутренние мероприятия. Однако отношения Баку и Москвы после крушения самолета Azal проходят испытания на прочность. Очередной дипломатический скандал произошел 4 мая — Россия отказала во въезде депутату азербайджанского парламента Азеру Бадамову.

Неспокойная обстановка

Парад Победы имеет для Москвы символическое значение, говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. Каждый юбилей российская сторона пытается организовать таким образом, чтобы участие приняли как можно больше высокопоставленных гостей.

Однако, по его словам, в последние годы эти мероприятия чрезмерно политизируются. «Можно даже заметить попытку устроить ревизию итогам Второй мировой войны. И это абсолютно недопустимо, потому что это историческая память о том, как различные страны участвовали в совместных действиях против немецкого фашизма, против оси Берлин - Рим - Токио».

Участие лидеров иностранных государств в параде в Москве связано исключительно с их желанием отдать дань историческому значению победы над нацистской Германии, подчеркнул Велизаде.

Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева посещать в эти дни Красную площадь ни в коем случае нельзя рассматривать как отказ разделять достижения советского народа в войне. «Достаточно сказать, что 90% горюче-смазочных материалов, без которых ни один танк не сдвинется с места, производились в Азербайджане. Здесь позиции Баку не отличаются от других стран, которые отдают должное этой исторической памяти», — напомнил эксперт.

По его словам, главная причина отказа — трагедия, связанная с крушением азербайджанского лайнера Azal. Российская сторона так и не выполнила требование Баку по привлечению виновных к ответственности.

«Но нужно отметить и достаточно неспокойную обстановку вокруг этого парада, — говорит политолог. — Из-за атаки дронов президент Сербии не смог долететь до Москвы с первой попытки и был вынужден остановиться в Баку».

Собеседник агентства подчеркивает, что, несмотря на имеющиеся между странами противоречия, Баку и Москва сохраняют рабочие контакты и выстраивают экономическое партнерство: «Очень не хотелось бы, чтобы после отказа президента, вызванного конкретными причинами, разгорелась истерия, подрывающая двусторонние отношения. И тем более нельзя допустить, чтобы в эту историю вклинились внешние силы, заинтересованные в раскачивании ситуации».