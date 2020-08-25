Россия промеж других государств удерживает прочное лидерство сразу по двум показателям – это количество эмигрантов и иммигрантов.

По данным ООН, величина российской диаспоры составляет 10,5 миллиона человек. Это, кстати, лишь ненамного меньше, чем численность хуацяо – китайцев, проживающих за пределами Поднебесной (их, по данным ООН, 10,7 миллионов). Но в то же время ощутимо меньше, чем численность праваса бхаратия – индусов, живущих вне Индии (их, по разным оценкам, он 18 до 25 миллионов).

Считается, что в страны, откуда массово уезжают собственные граждане, мало приезжают. Но в случае с Россией это не так: в стране сейчас порядка 12 миллионов иммигрантов, подавляющее большинство из которых, разумеется – из постсоветских стран.

«Это уникальное обстоятельство одно из важнейших в картине глубокой интегрированности России в мир», – считает политический аналитик Максим Трудолюбов. Однако эта интегрированность несет как плюсы, так и минусы.

Широта идейного спектра – от патриотов до русофобов

Global Russians – так называется поколение российских эмигрантов, которые покинули страну уже в постсоветский период. Объединяющим началом всей советской эмиграции было то, что покинувшие СССР ненавидели свою советскую Родину (и, что любопытно, активнее всего затем поддерживали стереотипы русофобии за рубежом).

Постсоветская эмиграция – явление совершенно иного порядка. Люди, которые имеют возможность свободно путешествовать по миру, делая добровольный выбор в пользу любой иной страны проживания, вовсе не обязательно являются ненавистниками России. Полярность мнений среди global Russians очень велика: с одной стороны – истовый патриотизм, нежелание рвать пуповину, связывающую с Родиной, а порой и даже откровенно антизападная риторика, а на другом фланге – демонстративное показное диссидентство, этакая новая форма антисоветизма.

Как правило, в медийном поле более заметны фигуры и группы, которые выступают с критикой и современной России, и ее политической системы.

Достаточно вспомнить, скажем, акции, организованные представителями ингушской диаспоры в апреле 2019 года (Брюссель, Хельсинки, Гамбург, Стокгольм) с требованиями отставки главы республики Юнус-бека Евкурова и прекращения преследования оппозиционеров. Или, например, чеченского видеоблогера Тумсо Абдурахманова, яростного критика даже не Москвы как таковой, а персонально чеченского главы Рамзана Кадырова.

Бегство из России – добровольно или вынужденно?

Тумсо Абдурахманов – представитель той части global Russians, которые уехали из России вовсе не добровольно, а, скорее, по тому же сценарию, что покидали страну в советское время. Вынужденно. Кто-то бежал от локальных войн (как большинство чеченских эмигрантов в Европе, выехавших за рубеж в конце девяностых – начале «нулевых» годов), а кто-то – от политических и идеологических притеснений.

Глубину противоречий в среде global Russians – выходцев из республик Кавказа – иллюстрирует недавнее убийство в Герасдорф-бай-Вине, пригороде Вены, чеченского видеоблогера Анзора Умарова. Как и Тумсо Абдурахманов, он симпатизировал ичкерийскому периоду в истории Чечни и критиковал Кадырова. Причем делал это Умаров часто в резко оскорбительной форме с использованием ненормативной лексики в отношении, в том числе, матери Кадырова.

Абдурахманов, напомним, находясь в Швеции, в феврале подвергся нападению, по подозрению в котором задержаны двое российских граждан (вполне вероятно, чеченцев). А в начале июля в пригороде Вены был застрелен Умаров. Вскорости ответственность за это преступление взяли на себя родственники видеоблогера, проживающие в Чечне, попросив прощения за сказанные им оскорбительные слова в адрес Кадырова.

Впрочем, это признание, разумеется, не заставило власти Австрии прекратить расследование убийства, по подозрению в котором уже задержаны двое представителей чеченской диаспоры.

Магрибцы против чеченцев: битва за Дижон

Недавно русскоязычную диаспору в Евросоюзе потрясли столкновения в нескольких французских городах – Руане, Труа, Ницце и др. – в которых участвовали чеченцы. Апофеозом уличного противостояния стали трагические события в Дижоне, где с 12 по 16 июня продолжались массовые столкновения между чеченцами и представителями магрибской диаспоры.

Выходцы из Магриба, как считается, контролируют наркотрафик во многих провинциях Франции. От рук торговцев зельем пострадал 16-летний чеченец. Это вызвало быструю и мощную мобилизацию по этническому принципу, которая, как известно, очень развита среди вайнахов и иных кавказских этносов. На «разборки» в Дижон приехали чеченцы из разных провинций Франции, а также из соседней Германии и Бельгии. Были сожжены автомобили, разгромлены несколько зданий, на улицах по ночам звучала стрельба, но полиция предпочитала не вмешиваться в происходящее.

Именно это, кстати, стало поводом к тому, чтобы за участвующих в столкновениях чеченцев вступился Кадыров, написавший в своем телеграм-канале: «Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки… Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство!».

Стоит ли винить европейских бюрократов?

Любопытно, что власти Франции долгое время никак не комментировали происходящее в Дижоне. Зато события поспешила обратить в свою пользу лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, потребовавшая ужесточения антииммиграционного законодательства. Любопытно, что заявление Ле Пен корреспондирует со словами австрийского министра иностранных дел Карла Нехаммера, который после убийства Умарова с сожалением констатировал: «Слишком часто иностранные конфликты переносятся на землю Австрии».

Ну а кого в этом стоит винить европейским чиновникам и политикам, как не самих себя? Ведь уже сколько примеров было, что в европейские страны под видом добропорядочных трудяг-эмигрантов из России и других стран беспрепятственно проникают не только коррупционеры, но и обвиняемые в различных преступлениях.

Кстати, только за последние месяцы в разных уголках Евросоюза произошло несколько резонансных историй, связанных с выявлением подобных персонажей.

Так, власти Испании решают вопрос об экстрадиции в Россию бывшего депутата Государственной думы от Ставропольского края Андрея Мурга, обвиняемого на Родине в коррупции. В Словении задержан и также ждет решения об экстрадиции бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев, обвиняемый в хищениях бюджетных средств.

Из Австрии в Россию уже экстрадирован осетин Аслан Гагиев, обвиняемый в бандитизме и заказных убийствах. Он, кстати, прожил в Австрии три года и за это время успел перевезти туда семью. То есть формально стал global Russian. Чего же по этому поводу сейчас евробюрократы посыпают голову пеплом?

О дивный новый мир

Восприятие событий в Дижоне или Герасдорф-бай-Вине, очевидно, крайне политизировано. Каждый воспринимает их, исходя из личного отношения к России и россиянам.

Но если попытаться абстрагироваться от эмоциональных оценок «хорошо – плохо», то становится очевидным: это всего лишь доказательство сказанного в начале статьи Трудолюбовым об «интегрированности России в мир».

Российским влиянием пронизано все – и это не преувеличение американской пропаганды о «длинной руке Кремля». Ведь точно так же пронизан глобальный мир влиянием китайским, индийским, арабским, иранским, турецким… Прятаться от этого или игнорировать – глупо и бессмысленно.