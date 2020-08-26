Весной этого года после вспышки пандемии коронавируса, благодаря усилиям и связям советника президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, американские власти закупили у России 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако после того, как груз с техникой был получен, выяснилось, что все аппараты в неисправном состоянии. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на издание Daily Beast, которое приводит данные, полученные от двух высокопоставленных чиновников из администрации Трампа.

По информации Daily Beast, договор был заключен в конце марта, а 1 апреля российские аппараты ИВЛ были доставлены в США. Заказчиком груза выступил Госдепартамент, но фактической реализацией сделки занимался Кушнер. Последний имеет хорошие связи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Именно РФПИ оплатил половину доставленного в США оборудования, при том что организация входит в санкционный список Белого дома.

Впоследствии выяснилось, что ни один из российских аппаратов ИВЛ не работал.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. Так, например, телеканал ABC News в мае со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что технику нельзя использовать «из-за проблем с напряжением». О какие именно российских аппаратах ИВЛ идет речь, неизвестно.

Кроме того, отмечали журналисты, в направленном Россией США гуманитарном грузе были предметы, которые обычно не используются в больницах, к примеру, резиновые перчатки для уборки дома. Но несмотря на это, Москва, по информации ABC News, все равно попросила у Вашингтона почти 660 тысяч долларов за груз, который посол РФ в США Анатолий Антонов называл «гуманитарной миссией».

Стоит отметить, что в России аппараты ИВЛ («Авента-М») производит концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в госкорпорацию «Ростех». В середине мая СМИ сообщали, что в двух российских больницах, где эксплуатировались эти аппараты, произошли пожары. В результате несчастного случая тогда погиб один человек. В ходе последующих испытаний оборудования, проведенных после возгораний, власти признали их безопасными.

В итоге Агентство по чрезвычайным ситуациям США изъяло из своих госпиталей российские аппараты ИВЛ. Были ли они туда впоследствии возвращены, неизвестно, отмечает издание.