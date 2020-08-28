В России свыше 80 тысяч инфицированных коронавирусом находятся сейчас в больницах, цитирует РИА «Новости» министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна, мы обязаны довести борьбу с COVID-19 до логического завершения», - отметил министр на общероссийской акции «Мы вместе», добавив, что эпидемия коронавируса еще пока не закончилась.

Как сообщили журналистам Anadolu в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, число случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4 711, достигнув таким образом 975 576. Согласно данным штаба, в относительном выражении прирост не превышает 0,5% в сутки уже 12 дней подряд.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за последние сутки на 6 411, выздоровел 792 561 человек. Отмечается, что доля вылечившихся составила 81,2% от общего числа заразившихся.

По последним данным, в России за сутки от коронавируса скончался 121 человек, всего за весь период пандемии зарегистрировано 16 804 смертей.