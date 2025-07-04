Россия и Украина провели очередной обмен пленными, основанный на договоренностях, достигнутых в ходе второго раунда стамбульских переговоров. Об этом 4 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в официальном заявлении ведомства.

По информации Минобороны, в настоящий момент возвращенные российские военные находятся на территории Беларуси. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Украинская сторона также подтвердила обмен.

«Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Госпогранслужбы и Государственной спецслужбы транспорта», — говорится в сообщении Координационного штаба.

По данным штаба, самому молодому освобожденному исполнилось 20 лет, самому старшему — 59. Все возвращенные из плена украинские военные пройдут медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за все время пребывания в плену.

Точное количество переданных бойцов будет объявлено после завершения всех этапов обмена. В штабе подчеркнули, что обмены будут продолжаться.

Соглашения, достигнутые в Стамбуле, касаются гуманитарных вопросов, включая обмен ранеными, тяжело больными, а также военнослужащими младше 25 лет. Также стороны договорились о передаче тел более чем 6 тыс. погибших.

Второй раунд стамбульских переговоров между делегациями России и Украины прошел 2 июня во дворце Чыраган. Первый раунд состоялся 16 мая в резиденции Долмабахче.