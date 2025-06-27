ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин предлагает новые переговоры в Стамбуле
Москва благодарит Турцию за содействие и рассчитывает на третий раунд консультаций после завершения обменов
Путин предлагает новые переговоры в Стамбуле
/ Reuters
27 июня 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к третьему раунду мирных переговоров с Украиной и выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за предоставление переговорной площадки в Стамбуле. Заявление прозвучало 27 июня в ходе визита Путина в Минск.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время», — сказал Путин, добавив, что рассчитывает на поддержку Анкары: «Мы ему (президенту Эрдогану — ред.) за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле».

По словам российского президента, главы делегаций Москвы и Киева находятся в оперативном контакте и регулярно созваниваются. Он уточнил, что после завершения обменов пленными и телами погибших будет возможно перейти к обсуждению проектов меморандумов.

Путин также сообщил о готовности передать Украине еще около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, подчеркнув, что подобные гуманитарные шаги создают условия для «предметного диалога».

Ранее два раунда мирных переговоров между РФ и Украиной уже прошли в Турции: 16 мая — в резиденции Долмабахче, 2 июня — во дворце Чыраган. Тогда стороны согласовали самый масштабный за всю войну обмен пленными, а также возвращение тысяч тел погибших.

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