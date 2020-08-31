Киев - отличный партнер для Анкары, экономические отношения двух стран активно развиваются даже в период пандемии коронавирусной инфекции. Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в беседе с агентством Anadolu прокомментировал состояние турецко-украинских отношений.

«Все это свидетельствует о том, что отношения между нашими странами гораздо крепче любого вызова, любой пандемии», - подчеркнул посол.

По его словам, взаимоотношения Турции и Украины получили новый импульс развития после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев в начале 2020 года.

Дипломат рассказал о свой недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Херсоне, в ходе которой украинский лидер выразил удовлетворение вкладом турецких компаний в развитие экономики. Посол отметил, что объем турецких инвестиций в Украину достиг 3,5 миллиарда долларов.

«Товарооборот между Турцией и Украиной по итогам 2019 года составил 5 миллиардов долларов. Это весомая цифра, но она не отражает потенциал турецко-украинского сотрудничества. И об этом свидетельствуют усилия государственного и частного секторов Украины и Турции, которые получили импульс после взаимных визитов Эрдогана и Зеленского», - сказал Гюльдере.

По словам посла, в случае подписания соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной товарооборот может вырасти первоначально до 10, а потом и до 20 миллиардов долларов. Глава дипмиссии подчеркнул, что от сотрудничества выиграют обе страны, и на то есть политическая воля глав государств.

Гюльдере отметил также положительную динамику турецко-украинских связей в сфере туризма. «Украина была одной из первых стран, с которой Турция возобновила авиасообщение в период пандемии. Количество украинских туристов в Турции может вскоре достигнуть 300 тысяч. И это неплохой показатель в условиях пандемии. Все это говорит о том, сколь верными были шаги, предпринятые для защиты здоровья отдыхающих в Турции»,- сказал Гюльдере.