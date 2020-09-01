Турция и Россия приняли решение продолжить переговоры по Ливии
ПОЛИТИКА
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Турция и Россия приняли решение продолжить переговоры по ЛивииВ ходе консультаций акцент был сделан на важности недавних заявлений председателя Палаты депутатов Ливии в Тобруке Акилы Салеха и главы правительства Файеза Сарраджа о прекращении на всей территории Ливии боевых действии
Фото: AA / Others
1 сентября 2020 г.

В Москве состоялся очередной раунд российско-турецких переговоров по Ливии, говорится в сообщении МИД РФ. Согласно информации ведомства, консультации прошли 31 августа в Москве в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

Российскую межведомственную делегацию возглавил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, турецкую делегацию – заместитель главы МИД Турции Седат Онал.

В ходе обмена мнениями акцент был сделан на важности недавних заявлений председателя Палаты депутатов Ливии в Тобруке Акилы Салеха и главы правительства Файеза Сарраджа о прекращении на всей территории Ливии боевых действии.

«При этом подтверждена обоюдная заинтересованность Москвы и Анкары в дальнейшей координации подходов в интересах содействия налаживанию конструктивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил и объединений. В этом контексте отмечалась необходимость весомой эффективной роли ООН по выполнению решений Международной конференции, состоявшейся в Берлине 19 января, и скорейшего назначения нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии», - говорится в сообщении министерства.

По итогам переговоров Анкары и Москвы было принято решение продолжать российско-турецкие межведомственные контакты по комплексу вопросов урегулирования ливийского кризиса.

ИСТОЧНИК:AA
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